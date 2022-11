Samsung Galaxy S22 Serie: so nimmt man am Beta-Test Programm teil – Samsung bietet in Vorbereitung auf neue Versionen von Android und der One UI Benutzeroberfläche mittlerweile recht große Beta-Tests an, in denen die neuen Version von teilnehmenden Nutzern ausprobiert und getestet werden können. Auf diese Weise kann man bereits die neuste Software für Samsung Modelle ausprobieren, die es bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht als Update gibt. Man bekommt als Beta Tester die finalen Versionen auch nicht schneller, sieht aber durch den Beta Test aber bereits eher, was es neues bei Android und OneUI gibt.

Samsung schreibt selbst zum Beta Programm:

Wenn Sie eine Vorschau auf die neuen Funktionen und das Design sehen, senden Sie uns Ihr Feedback, um uns dabei zu helfen, ein außergewöhnliches Erlebnis für Galaxy-Benutzer zu schaffen. Das One UI Beta-Programm steht Teilnehmern in China, Deutschland, Indien, Polen, der Republik Korea, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten offen.

Notiz Vor der Installation der Beta-Software wird dringend empfohlen, Ihre Daten mit Smart Switch auf Ihrem Computer zu sichern. Unerwartetes Verhalten in Beta-Software kann zu Datenverlust führen.

Der letzte Satz ist dabei wirklich wichtig, denn Beta-Software kann noch Fehler enthalten, deswegen wird sie ja noch getestet. Dabei können Daten verloren gehen oder das Handy muss komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Daher sollte man IMMER ein Backup haben, bevor man am Beta Test von Samsung teilnimmt.

In diesem Artikel willen wir zeigen, wie man Beta Tester bei Samsung wird und an den Beta-Programmen des Unternehmens teilnimmt.

Samsung Galaxy Serien: so nimmt man am Beta-Test Programm teil

Das Beta Test Programm von Samsung läuft über die Members App. Diese ist bei den meisten Modellen bereits vorinstalliert, man muss sich aber in der App noch anmelden, damit man sie nutzen kann. Dafür benötigt man einen Samsung Account muss diesen neu anlegenen, falls man noch keinen hat. Über die App kann man sich dann auch für den Beta Test anmelden. Dies funktioniert so:

Members App öffnen und dort das Banner mit dem Namen One UI Beta Program finden und anklicken

finden und anklicken Dort dann auf Registrieren gehen

Auf Anmelden und Zustimmen klicken (das kann je nach Testversion etwas abweichen)

Danach kann man im System unter Updates prüfen, ob eine neue Beta-Version angezeigt wird. Ist das der Fall kann man diese installieren und testen. Falls nicht läuft eventuell noch kein Beta Test für das eigene Smartphone oder aber man muss noch etwas warten, bis der neue Status als Samsung Beta Tester erkannt wurde

Hinweis: Nicht für alle Modelle laufen immer Beta Tests. Auch als angemeldeter Nutzer nimmt man nur an den Programmen teil, die für das eigene Smartphone bestimmt sind. Daher kann es sein, dass man – je nach genutzem Samsung Smartphone – aktuell auch kein Beta Test zur Verfügung steht.

Samsung Beta Test beenden

Um nicht mehr am Beta Test teilzunehmen muss man zuerst den Status als Beta-Tester beenden und dann wieder die normale Software auf das Gerät spielen. Das geht ebenso einfach wie der Umstieg auf den Beta-Test

Samsung schreibt selbst zur Abmeldung:

Um sich vom One UI Beta-Programm abzumelden, müssen Sie die Abmeldung über die Samsung Members-Anwendung auf Ihrem Gerät beantragen. (Menü „Einstellungen > Status des One UI Beta-Programms > Zurückziehen“)

Um die Beta-Software zu entfernen, führen Sie mit der Smart Switch-Anwendung auf Ihrem Computer ein Rollback auf die vorherige Release-Version durch. Das Rollback setzt das Gerät zurück und entfernt Daten, die während des Betatests generiert wurden.

Notiz: Wenn Sie Ihre Gerätedaten mit Smart Switch auf Ihrem Computer gesichert haben, können Sie die Daten nach dem Rollback-Vorgang wiederherstellen. Um das Rollback durchzuführen, verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer. Starten Sie auf dem Computer die Smart Switch-Anwendung und wählen Sie „Downgrade“. Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Computer haben und Ihr Gerät zurücksetzen müssen, wenden Sie sich an das nächste Samsung Service Center.

Danach sollte man wieder die normale Version haben und damit wieder ein Smartphone, das ohne größere Fehler auskommt.

