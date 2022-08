Samsung Galaxy S22 in der spanischen Version – was sind die Unterschiede? – Die Galaxy S22 Modelle sind nach wie vor recht teuer und viele Verbraucher stoßen bei der Preissuche auf vergleichsweise günstige Modelle der S22 Serie, die aber den Hinweis „Spanische Version“ tragen. Vor allem bei Amazon findet man aktuell diese Galaxy S22 ohne Vertrag recht häufig und da der Preis oft deutlich unter denen normalen Versionen liegen, fragen sich viele Nutzer, ob man auch diese Varianten bedenkenlos nutzen kann.

In diesem Artikel wollen wir aufzeigen, wo die Unterschied liegen und was sich hinter den spanischen Versionen der Galaxy S22 verbirgt.

Die gute Nachricht zuerst: alle Versionen des Galaxy S22 innerhalb der EU sind auch bedenkenlos in Deutschland einsetzbar. Man wird bei der Einrichtung ohnehin immer nach der Sprache für die Modelle gefragt und kann dann auch bei den spanischen Modellen problemlos Deutsch als Sprache auswählen. Man bekommt also eine komplett normale Version der Galaxy S22 Smartphones, die sich auch in Deutschland genau so einsetzen lässt wie eine deutsche Variante der Galaxy S22 Serie.

Unterschiede gibt es aber natürlich dennoch. Konkret sollte man folgende Punkte beachten:

die Packungsdrucke sind nicht in Deutsch, auch die beliegenden Dokumente/Anleitungen sind in spanisch. Allerdings sind diese Hinweise ohnehin nur sehr knapp und wenig hilfreich, daher kann man sich bei Probleme auch recht einfach online behelfen

die Updates können zeitlich etwas von denen in Deutschland abweichen. Das betrifft aber vor allem die größeren Updates der Android Version und weniger die monatlichen Sicherheitsupdates

Man kann nicht am Beta-Programm teilnehmen. Dafür werden aktuell nur deutschen Modell (+ einige andere Länder) zugelassen. Spanien ist nicht mit dabei und daher sind die Modelle auch nicht für die One UI Beta qualifiziert.

Wer damit leben kann, findet bei den spanischen Modellen einen günstigen Einstieg in die Galaxy S22 Serie ohne dass es größere Einschränkungen gäbe. Man kann aber auch versuchen, über das Samsung Enterprise Programm einige bessere Preise zu bekommen, teilweise sind die Modelle etwas billiger als die normalen Galaxy Smartphones.

