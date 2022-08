Nokia PureBook – Produktoffensive im Notebook Bereich – Nokia hat sich in diesem Jahr mit neuen Smartphones sehr zurückgehalten und kaum neue Updates für die bekannten Modelle der Marke veröffentlicht. Nun sieht es aber so aus, als würde man in einem anderen Bereich in die Offensive gehen. Bei Bluetooth Sig sind eine ganze Reihe von neuen Geräten von Nokia aufgetaucht, die vom Namen her wohl keine Smartphones sind, sondern eher Notebooks sein dürften. Nokia hat unter dem Namen PureBook bereits einige Modelle im Angebot und wie es aussieht wird es noch weitere Modelle geben. Die Lite Modelle dürfte dabei vor allem mit dem Preis punkten und das Fold wird wohjl ein flexibles Modell mit drehbarem Bildschirm.

Konkret werden bei Bluetooth Sig derzeit folgende Modelle gelistet:

Nokia PureBook Lite 15

Nokia PureBook Lite 14

Nokia PureBook Fold 14

Nokia PureBook Pro 15

Nokia PureBook Pro 17

Die Ziffer hinter dem Namen dürfte für die Größe der jeweiligen Modelle in Zoll stehen. Das Nokia PureBook pro 17 wird also wohl ein 17 Zoll Notebook werden. Auf der Webseite von Nokia ist auch bereits eine 17,3 Zoll Variante zu sehen, das dürfte dann also die Pro-Version sein, die hier bereits zertifiziert ist.

Bei der Technik kann man auf der Webseite von Nokia zumindest für die Pro-Modelle einige Details erfahren. So schreibt das Unternehmen zur Leistung:

Angetrieben von den neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation, Windows 11 und erweiterbarem Haupt- und Massenspeicher bietet das Nokia PureBook Pro nahtlose Leistung für Ihre gesteigerte Produktivität.

Laptop verwenden Auf Hochtouren – Das Nokia PureBook Pro verfügt über den neuesten Intel® Core™ Prozessor der 12. Generation und Spezifikationen für mehr Produktivität. Vor der Kurve – Rüsten Sie den 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher auf, um mehr, länger und nachhaltig zu erreichen. Erweitern Sie außerdem Ihren Speicher durch einen zusätzlichen Micro-SD-Steckplatz. Fenster zur Welt – Profitieren Sie von den neuesten Produktivitäts-Apps und -Tools, die in das vorinstallierte Windows 11 integriert sind.

Ob die anderen Modelle auch diese Technik bekommt werden, ist noch nicht bekannt.