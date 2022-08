Explosion in Google Rechenzentrum, Webseiten kurzfristig down – Die Polizei in Iowa meldete in der Nacht einen Zwischenfall in einem Rechenzentrum von Google. Was genau passiert ist, wurde bisher noch nicht mitgeteilt, in den ersten Meldungen ist von einem Zwischenfall die Rede, andere Berichten schreiben von einer Explosion. Es gibt auf jeden Fall 3 Schwerverletzte durch die Vorfall – es scheint also keine Kleinigkeit gewesen zu sein.

Bei Breakthenews schreibt man dazu:

Bei einer Explosion an einem Google-Datenstandort in Council Bluffs, Iowa, USA, die durch einen elektrischen Zwischenfall verursacht wurde, wurden nach Angaben der regionalen Polizeibehörde drei Elektriker schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag Ortszeit, teilte die Polizeibehörde SFGATE mit. Google-Sprecher Devon Smiley sagte gegenüber SFGATE, dass „die Gesundheit und Sicherheit aller Arbeitnehmer unsere absolute Priorität ist und wir eng mit Partnern und lokalen Behörden zusammenarbeiten, um die Situation gründlich zu untersuchen und bei Bedarf Hilfe zu leisten.“

Im Nachgang meldeten viele Nutzer Probleme mit der Erreichbarkeit der Google Suche. Der Vorfall hatte offensichtlich auch Auswirkungen auf die Webseiten von Google. Mittlerweile scheint aber alles wieder hergestellt.