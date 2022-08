Google Pixel 7 ultra – gibt es in diesem Jahr 3 Pixel Modelle? – Andere Hersteller setzen mittlerweile gerne auf Ultra-Modelle bei den eigenen Smartphone um die eigene Modellpalette nach oben mit einem besonderen Premium-Modell abzurunden. Samsung setzt die Ultra-Serie bei den Galaxy S-Modellen beispielsweise seit einigen Jahren ein. Auch Xiaomi setzt mittlerweile auch eine Ultra-Variante, allerdings eher unregelmäßig beispielsweise beim neuen Xiaomi 12S ultra.

Google hat sich in diesem Bereich bisher zurück gehalten und als Topmodell auf eine Pro-Version gesetzt. Das könnte sich im Herbst ändern, denn es gibt interessante Hinweise auf ein Google Pixel 7:

ein Entwickler hat im Code von Google Hinweise auf ein drittes Pixel Modell der 7er Serie entdeckt. Dieses soll unter dem Namen Lynx bzw. L10 entwickelt werden und könnte das Pixel 7 ultra sein (abwer durchaus auch ein Pixel Fold).

Der Leaker Digital Chat Station hat einige Details zu einem zweiten Premium-Modell veröffentlicht und schreibt von einem Keramik-Body und dem neuen Sony ISOCELL IMX 787 Bildsensor

Das Unternehmen scheint also in jedem Fall an einem weiteren Smartphone der Pxiel Serie zu arbeiten und mit etwas Glück wird es ein Google Pixel 7 Ultra sein. Allerdings fehlen bisher noch Bestätigung von Google selbst und daher stehen weder der Name noch die technischen Daten fest. Sicher ist dagegen, dass es in diesem Jahr wieder ein normales Pixel 7 und ein Pixel 7 pro geben wird. Dazu arbeitet Google auch ein einem Pixel Fold. Allerdings scheint in diesem Fall die Technik noch nicht so ausgereift, dass die Modelle bereits in diesem Jahr gestartet werden, daher wird man wohl im Herbst nur auf die normalen Pixel 7 Reihe (eventuell mit dem Pixel 7 ultra) zurückgreifen. Wann die faltbaren Modelle bei Google veröffentlicht werden, ist daher weiter offen.