Cell Broadcast Warnmeldungen in Deutschland – technische Änderungen an der Umsetzungsrichtlinie notwendig – Zukünftig soll bei Gefahrensituationen per Cell Broardcast eine Warnmeldung auf die Handys und Smartphones von allen Nutzer im entsprechenden Bereich gesendet werden können. Die Geräte unterstützen diese Technik bereits seit vielen Jahren, in Deutschland war dieses System bisher aber nich umgesetzt. Das soll sich nun bis Anfang 2023 ändern, allerdings mussten die technischen Richtlinie für Cell Braodcast in Deutschland nochmal leicht angepasst werden. An der Zeitschiene und der Einführung von Cell Broadcast bis spätestens 23.02.2023 soll sich aber nichts ändern.

Die Bundesnetzagentur schreibt dazu selbst:

Im Rahmen der Umsetzung der TR DE-Alert hat sich herausgestellt, dass die Technische Richtlinie geringfügig ergänzt werden sollte, damit Warnmeldungen von möglichst vielen auch älteren Endgeräten empfangen werden können und insbesondere auch in Gebieten mit zwischen den Netzbetreibern geteilter Infrastruktur die Alarmierung auf den Endgeräten sichergestellt ist. Im Dezember 2021 wurden mit dem neuen Telekommunikationsgesetz und der Mobilfunk-Warn-Verordnung die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung von „Cell Broadcast“ geschaffen. Die Bundesnetzagentur hat die Technische Richtlinie bereits im Februar 2022 veröffentlicht und stellt nun einen geringfügig ergänzten Entwurf zur Diskussion. Die Verbände der Mobilfunknetzbetreiber und Hersteller, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die von diesem benannten Vertreter der Gefahrenabwehrbehörden und der Behörden des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik können sich bis zum 9. September 2022 zu den Ergänzungsvorschlägen äußern.

Durch die technische Änderung kann es aber sein, dass im Feburar 2023 noch nicht alle Geräte per Cell Broadcast erreicht werden. Vor allem bei älteren Handy könnte das zum Start noch ein Problem sein. Dazu kann es auch sein, dass Bereiche mit geteilter Infrastruktur (graue Flecken) zum Start noch nicht erreicht werden. Grundsätzlich sollten die Warnmeldungen aber spätestens bis zum 23. Februar 2023 für die meisten Nutzer funktionieren. Bleibt abzuwarten, wie groß die Einschränkungen im kommenden Jahr dann noch sein werden.