Samsung Bud2 pro – lohnt der Umstieg auf die neusten In-Ears? – Samsung hat neben den neuen Galaxy Z Flip 4 und Z FOld 4auch die neuen Buds2 pro vorgestellt und bringt damit ein Update für die Pro-Serie der In-Ears des Unternehmens. Die neuen Buds ordnen sich dabei wieder im High-End Bereich ein und smit mit fast 230 Euro auch nicht billig.

Samsung schreibt selbst zu den neuen Buds2 pro:

Die Galaxy Buds2 Pro ergänzen die Galaxy Z-Serie. Sie sind Samsungs neue Lieblings-Ohrhörer und bieten mit ihrem neuen, kompakten Design und nahtloser Konnektivität immersiven, kabellosen Hörgenuss. Hi-Fi 24bit Audio26 sorgt mit seiner breiten Dynamik für ein unmittelbares Klangerlebnis und liefert klaren Sound. Das neue kompakte, ergonomische Design macht die Buds 15 Prozent kleiner.27 Sie sitzen sicher und verdrehen sich nicht – und sind damit perfekten Fitnessbegleiter. ANC28 unterstützt zudem die Unterdrückung von Außengeräuschen. Die Galaxy Buds2 Pro verfügen über Audio Switch29 für die nahtlose Übertagung zwischen Ohrhörer und Fernseher. Der Seamless Codec von Samsung sorgt für eine qualitativ hochwertige Musikübertragung und der 2-Wege-Lautsprecher für einen satteren Klang als bei den Buds bisher.

Im Vergleich zum Vorgänger sind sie etwas kleiner und bieten nun auch Bluetooth 5.3 an. Bisher gibt es dafür zwar kaum eine Verwendung, aber die neuen Modelle sind damit auf jeden Fall zukunftsfähig aufgestellt.

Spannend ist auch die verbesserte ANC Funktion. Noice Canceling ist auch bei den Vorgängern mit an Bord, aber die Buds2 pro erkennen Gespräche von Außen automatisch und schalten dann den Umgebungsmodus ein. So bekommt der Träger also mit, wenn er angesprochen wird.

Generell halten sich de substanziellen Verbesserungen im Vergleich zm Vorgänger aber in GRenzen. Wer aktuell nach einem High-End In-Ear sucht, sollte natürlich auf jeden Fall zur neusten Version greifen und die Buds2 pro nutzen. Wer bereits den Vorgänger hat, muss aber nicht unbedingt wechseln.

Die neue Modelle sind in 3 Farben ( Graphit, Weiß und Bora Purple) erhältlich und der Preis liegt bei 229 Euro.