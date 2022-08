Apple: Produktion wird nicht gekürzt, 220 Millionen verkaufte iPhone 2022 erwartet – Die Verkäufe im Smartphone Bereich sind in 2022 zurückgegangen und einige Hersteller haben bereits reagiert und ihre Produktionszahlen gedrosselt. Samsung soll beispielsweise auf etwa 50 Millionen Geräten sitzen, die man schlecht abverkaufen kann. Bei Apple rechnet man aber durch den Rückgang der globalen Verkaufszahlen nicht mit Problemen. Das Unternehmen geht weiter davon aus, dass die iPhone Verkäufe auf den erwarteten hohen Niveau liegen. Beim iPhone 14 will man beispielsweise in diesem Jahr 90 Millionen Geräte produzieren, das wären (je nach Marktstart) bis zu 30 Millionen Units pro Monat.

Bei Bloomberg schreibt man dazu im Original:

Der Technologieriese fordert seine Monteure auf, 90 Millionen seiner neuesten Geräte herzustellen, so viel wie im letzten Jahr, trotz sich verschlechternder Prognosen für den Smartphone-Markt, so Experten, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen rechnet nach wie vor damit, für 2022 insgesamt rund 220 Millionen iPhones zu montieren, ebenfalls etwa auf dem Niveau des Vorjahres, so einer der Personen. Apples Prognosen, ein streng gehütetes Geheimnis, deuten darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, einen Einbruch bei den Ausgaben für Smartphones und andere Geräte zu überstehen. Hersteller von Mobilgeräten haben damit begonnen, Bestellungen einzufrieren, warnte Chinas größter Chiphersteller am Freitag. Der weltweite Mobiltelefonmarkt, der im Juniquartal um 9 % einbrach, wird laut IDC im Jahr 2022 voraussichtlich um 3,5 % schrumpfen.

Tatsächlich konnte sich Apple nach den neusten Zahlen vergleichsweise gut behaupten. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen sogar leichte Zugewinne verbuchen kann – den Rückgang bei der Nachfrage spüren vor allem die anderen Hersteller und weniger Apple. Daher ist es nachvollziehbar, wenn das Unternehmen weiter von hohen Verkaufszahlen ausgeht.

