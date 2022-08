Galaxy S22, Z Fold 4 und Z Flip 4 – Besseres Netz bei der neusten Generation der Topmodelle – Bei neuen Smartphones wird meistens über Design, Kamera und den Prozessor berichtet, aber die aktuelle Generation von Topmodelle hat auch bei ganz grundlegenden Funktionen Verbesserungen. Dabei geht es um das Mobilfunk-Netz und wie gut die Modelle mit schwachem Netz zurecht kommen. Hintergrund ist das neue Snapdragon™ X65 5G Modem, dass unter anderem auf den sogenannten AI-Enhanced Signal Boost setzt, um auch bei wenig Empfang noch gute Leistungen abliefern zu können.

Qualcomm schreibt selbst dazu:

Durchbrechen Sie die 10-Gbit/s-Grenze sowohl im 5G-Non-Standalone-Modus (NSA) als auch im Standalone-Modus (SA). Diese Modem-zu-Antenne-Lösung verfügt über ein brandneues Qualcomm 545-mmWave-Antennenmodul, Qualcomm Wideband Envelope Tracking der nächsten Generation und Qualcomm AI-Enhanced Signal Boost, um unübertroffene Datengeschwindigkeiten und Abdeckung zu erreichen. … Qualcomm® AI-Enhanced Signal Boost – Die weltweit erste adaptive 5G-Antennentuning-Lösung, die mit KI erweitert wurde, um die kontextbasierte Antennenleistung zu verbessern und OEMs dabei zu helfen, die wachsende Anzahl von Antennen und Frequenzbereichen zu bewältigen, die in 5G-Mobilgeräten erforderlich sind.

Dieses Modem ist unter anderem in den Galaxy S22, Z Fold 4 und Z Flip 4 verbaut und bei PCmag hat man sich angeschaut, die gut sich diese Modelle im Vergleich zu anderen Geräten ohne dieses Modem schlagen. Dabei zeigte sich tatsächlich, dass die neueren Modelle mit dem X65 Modem und der AI Signal Boost Technik deutlich bessere Signalstärken hatten und der Empfang mit geringerer Wahrscheinlichkeit ganz weg war. Vor allem beim schwachen Signal schlugen sich also die neuen Modelle besser. Zaubern kann aber natürlich auch das X65 Modem nicht – sinkt die Signalstärke unter eine gewisse Marke, gibt es einfach kein Netz und keinen Epfang mehr. Man kann aber festhalten, dass viele der 2022er Modelle mit dem X65 Modem von Qualcomm auch beim Empfang Vorteile haben – natürlich sind das nicht nur Samsung Smartphones, denn die Technik kommt auch in anderen Modellen zum Einsatz.

