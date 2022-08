Android 13 hat ebenfalls wieder ein Easteregg versteckt – Mishaal Rahman, der sich selbst beschreibt als „der Typ, der diesen absurd langen Änderungsprotokollartikel für Android 13 geschrieben hat“, hat eine ganze Reihe von Hinweise auf die Neuerung in Android 13 veröffentlicht und neben den bekannten Funktionen wird Android 13 auch wieder eine Easteregg enthalten. Die Entwickler haben also wieder eine besondere Funktion im Betriebssystem versteckt, die man nur findet, wenn man genau weiß, was man machen soll. Rahman hat erfreulicherweise auch direkt den Zugang geliefert.

So gelangt man zum neuen Android 13 Easteregg:

Bonus: Das Osterei. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Es gibt ein neues Osterei in Android 13, denn natürlich gibt es eins! Wie üblich greifen Sie darauf zu, indem Sie wiederholt auf das Feld „Android-Version“ in Einstellungen> Über das Telefon tippen. Wenn die Uhr erscheint, drehen Sie sie so, dass die Zeiger auf 1:00 Uhr zeigen. Das Android 13-Logo wird von einer Reihe von Blasen umgeben sein. Drücken Sie diese lange, um eine Reihe von Emojis erscheinen zu lassen. Drücken Sie erneut lange, um durch die verschiedenen Emoji-Kombinationen zu blättern.

Die versteckte Funktion ist dabei auch bereits in den Beta-Versionen online. Wer diese gerade testet, kann also auch das Easteregg ausprobieren. Es sollte auch in allen Modellen verfügbar sein, unabhängig vom Hersteller. Die Samsung Modelle mit One UI sollten also auch diese Funktionen haben – im Zweifel hilft, es einfach mal auszuprobieren.

