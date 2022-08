China: iPad Produktion muss wohl wegen Energieknappheit gedrosselt werden

China: iPad Produktion muss wegen Energieknappheit gedrosselt werden – In Chinas südwestlicher Provinz Sichuan gibt es aktuell ebenfalls eine Hitzewelle und in diesem Zuge muss die Stromversorgung deutlich rationiert werden. Unternehmen mussten dabei die Produktion drosseln – unter anderem wohl auch die iPad Zulieferer in Chengdu (Foxconn) und Chongqing (Compal).

Bei Reuters schreibt man dazu:

Hersteller von Lithium, Düngemitteln und anderen Metallen haben am Montag in Chinas südwestlicher Provinz Sichuan Anlagen geschlossen oder die Produktion gedrosselt, nachdem sie den industriellen Stromverbrauch inmitten der schlimmsten Hitzewelle seit 60 Jahren rationiert hatten. Laut einer am Sonntag vom Ministerium für Wirtschaft und Informationstechnologie von Sichuan herausgegebenen Mitteilung wurde Industrienutzern in 19 von 21 Städten der Provinz befohlen, die Produktion vom 15. bis 20. August auszusetzen, um die Stromversorgung der Privathaushalte zu priorisieren. Ein Beamter des Ministeriums bestätigte gegenüber Reuters, dass es eine Stromrationierung eingeführt habe, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten zu besprechen.

Ob das eine Einfluss auf die Produktion der iPad insgesamt hat, lässt sich aktuell nicht sagen, generell versucht Apple, die Lieferketten mittlerweile sehr flexibel zu gestalten um auf solche Vorfälle reagieren zu können. Daher kann es durchaus passieren, dass die Auswirkungen auf die Produktion der aktuellen iPad Modelle nr minimal ausfallen werden. Kritischer wird es aber natürlich, wenn diese Drosselung auch nach dem 20. August noch weiter laufen sollte.