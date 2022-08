Sony Xperia PRO und PRO-I bekommen neue Videofunktionen – Sony stellt für die Kamera-Profi Geräte Xperia Pro und Pro-I ein Software-Update zur Verfügung, mit den auch mehrere neuen Funktionen für Videos und Videobearbeitung freigeschaltet werden. Zielgruppe sind dabei weiterhin professionelle Anwender, die das Smartphone für High-End Aufnahmen verwenden wollen.

Sony schreibt zu den Neuerungen:

Die „Funktion als externer Monitor“ wird jetzt um folgende neue Features erweitert: eine Wellenformanzeige zur Überprüfung der Luminanzwerte und der RGB-Balance, um präzise Einstellungen zu gewährleisten sowie eine Falschfarbenfunktion, um die Belichtungswerte bei jeder Aufnahme ablesen und das Farbschema anpassen zu können. Zudem ermöglicht das Update den Nutzern, mit dem Xperia PRO und Xperia PRO-I Videos von Alpha-Kameras in fantastischer Bildqualität direkt an Social Media Kanäle wie YouTube zu übertragen – und mit dem Endurance Modus können sie sogar noch länger streamen1.

Weiteres Plus: Das Xperia PRO kann jetzt zur Fernbedienung werden, wenn es an kompatiblen Alpha-Kameras2 als externer Monitor eingesetzt wird. Mit dem Update erhält es eine Trigger-Funktion für Aufnahme und Stopp, die bei Verwendung eines USB-C-Kabels verfügbar ist. Diese zeigt auf dem Bildschirm Statusinformationen an, einschließlich REC-Status, Verschlusszeit, Blendenzahl, ISO und EV-Anzeige.