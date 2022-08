Samsung: neuer Halbleiter-Forschungkomplex in Giheung – Samsung wird in Südkorea einen weiteren Forschungscampus für Halbleiter eröffnen und hat dazu bereits den Grundstein gelegt. Ab 2028 sollen dort neue Prozessor und Geräte entwickelt werden.

Samsung schreibt selbst dazu:

Samsung Electronics legte heute den Grundstein für einen neuen Forschungs- und Entwicklungskomplex für Halbleiter in Giheung, Korea, mit dem Ziel, seine Führungsposition in hochmoderner Halbleitertechnologie auszubauen. Samsung Electronics plant, bis 2028 rund 20 Billionen KRW für den Komplex auf einer Fläche von rund 109.000 Quadratmetern auf seinem Giheung-Campus zu investieren. Die neue Einrichtung wird die fortschrittliche Forschung zu Geräten und Prozessen der nächsten Generation für Speicher- und Systemhalbleiter sowie die Entwicklung innovativer neuer Technologien auf der Grundlage einer langfristigen Roadmap leiten. An der heutigen Grundsteinlegung nahmen der stellvertretende Vorsitzende von Samsung Electronics, Jay Y. Lee, der Präsident und CEO Kye Hyun Kyung, der Präsident des Speichergeschäfts Jung-Bae Lee, der Präsident des Gießereigeschäfts Siyoung Choi und der Präsident des S.LSI-Geschäfts Yong-In teil Park, zusammen mit mehr als 100 Mitarbeitern. „Unser neuer hochmoderner F&E-Komplex wird zu einem Innovationszentrum, in dem die besten Forschungstalente aus der ganzen Welt zusammenkommen und wachsen können“, sagte Präsident Kye Hyun Kyung, der auch die Division Device Solutions (DS) leitet . „Wir gehen davon aus, dass dieser Neuanfang den Grundstein für ein nachhaltiges Wachstum unseres Halbleitergeschäfts legen wird.“

Bisher ist noch nicht genau bekannt, was im Detail vor Ort entwickelt werden soll, aber wahrscheinlich wird dies auch etwas von der Entwicklung in diesem Bereich in den kommenden Jahren bis 2028 abhängen. Samsung will auch jeden Fall weiter an der Weltspitze bei der Halbleiter-Technik in allen Bereichen mit dabei sein.

