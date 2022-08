Apple: Oktober-Event mit iPad Pro, iPad 10, M2 Macs, iPadOS 16 und macOS Ventura erwartet

Apple: Oktober-Event mit iPad Pro, iPad 10, M2 Macs, iPadOS 16, and macOS Ventura erwartet – Apple wird die iPhone 14 Serie und auch die neue Apple Watch 8 bereits im September vorstellen um im Oktober soll es dann bereits das nächste Event mit weiterer Technik geben. Fokus ist dabei vor allem auf den neuen iPad und den Mac-Modellem mit dem neuen M2 Prozessor.

Bei 9to5mac schreibt man dazu:

Während wir auf das bevorstehende September-Event warten, zeigen Gerüchte bereits, dass Apple ein Oktober-Event vorbereitet. Dieses Mal konzentriert sich das Unternehmen auf die neuen iPads, Macs und ihre kommenden Betriebssysteme: iPadOS 16 und macOS Ventura. Hier ist, was wir bisher wissen.

Es ist schon eine Weile her, dass 9to5Mac anfing zu berichten, dass Apple am neuen iPad Pro und dem iPad der 10. Generation arbeitet. Nicht nur das, das Unternehmen bereitet auch eine Handvoll neuer Macs für eine Veröffentlichung im Jahr 2022 vor. Mark Gurman von Bloomberg gab in seinem Power On-Newsletter auch ein paar Leckerbissen darüber, was Apple seiner Meinung nach in ein paar Monaten einführen wird.