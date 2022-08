Klarmobil: Allnet Flat mit mehr Datenvolumen und ohne Anschlusspreis – Klarmobil hat die eigenen Handytarife etwas überarbeitet und bietet vor allem in den beiden kleineren Allnet Flat mittlerweile etwas mehr Datenvolumen zum gleichen Preis und dazu wurde in allen Flatrates der Anschlusspreis auf 0 Euro gesenkt. Man zahlt also aktuell nur die monatliche Grundgebühr und keine extra Gebühren beim Kauf der Tarife. Dazu nutzen jetzt alle LTE Flatrates das Telekom Netz, nur die 5G Flat von Klarmobil ist bei Vodafone angesiedelt. Man kann alle Flat auch ohne Laufzeit und Vertrag buchen, dann steigt der monatliche Preis aber um 5 Euro monatlich an. Die Angebote sind alle auch als eSIM nutzbar und un terstützen VoLTE und WLAN Calls.

Die neuen Klarmobil Tarife im Überblick

klarmobil 8GB Telekom für 9,99€ + 0,00€ Anschlusspreis

8 GB LTE Internet-Flat (25 Mbit/s)

Telekom-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

9,99€/Monat

0,00€ Anschlusspreis

klarmobil 16GB Telekom für 14,99€ + 0,00€ Anschlusspreis

16 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

Telekom-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

14,99€/Monat

0,00€ Anschlusspreis

klarmobil 25GB Telekom für 19,99€ + 0,00€ Anschlusspreis

25 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

Telekom-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

19,99€/Monat

0,00€ Anschlusspreis

klarmobil 40GB 5G Vodafone für 29,99€ + 0,00€ Anschlusspreis

40 GB LTE Internet-Flat (150 Mbit/s)

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

29,99€/Monat

0,00€ Anschlusspreis

Das Klarmobil Netz der jeweiligen Tarife ändert sich teilweise auch ab und an wieder, wenn die Angebote neu aufgestellt werden. Es kann daher nicht schaden in den Tarifdetails zu prüfen, ob die Zuordnung der Netze zu den Flatrates noch aktuell ist. Aktuell bietet das Unternehmen in erster Linie D1 Tarife und Vodafone Tarife an, O2 Angebote gibt es für Neukunden nicht mehr. Auch im Prepaid Bereich hat das Unternehmen online keine Angebote, es gibt also weder D1 Prepaid noch Vodafone Sim beim Discounter.