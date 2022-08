Samsung Galaxy Z Flip 4 und Fold 4 – Reset und Werkseinstellungen

Samsung Galaxy Z Flip 3 und Fold 3 – Reset und Werkseinstellungen – Die nueen faltbaren Smartphones von Samsung sind die aktuellen Premium-Modelle beim Unternehmen und bieten neben der besten Technik auch die neuste Version des Betriebssystem. Sie sind als ständiger Begleiter konzipiert und unterstützen auch Business Anwendungen.

Samsung schreibt selbst zu den neuen Funktionen der Fold4 und Flip4 Modelle:

Samsungs Partnerschaften mit Google und Microsoft heben Multitasking auf eine hohe Stufe. Google-Apps, darunter Chrome und Gmail, unterstützen jetzt Drag-and-Drop, sodass Links, Fotos und andere Inhalte schnell von einer App in die andere kopiert und eingefügt werden können. Mit Google Meet können Nutzer zudem mit einer Vielzahl von Menschen gleichzeitig kommunizieren und gemeinsam virtuell aktiv sein, z.B. gemeinsam Videos auf YouTube ansehen oder gemeinsam spielen.14 Microsofts komplettes Office-Paket und Outlook nutzen ebenfalls die Features des faltbaren Displays und bieten viele Informationen auf dem Bildschirm sowie schnelle Möglichkeiten zur Interaktion. Das Multitasking-Erlebnis wird durch den S Pen Fold Edition15 vervollständigt. Damit kann unterwegs gezeichnet und notiert werden, wobei der S Pen in der Aufbewahrung des Standing Cover with Pen verstaut wird.16