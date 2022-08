Samsung Galaxy Z Flip 4 und Z Fold 4 – Passwort, PIN oder Muster vergessen – Die faltbaren Modelle von Samsung sind auch in der 4. Generation als ein alltäglicher Begleiter gedacht und speichern damit jede Minute persönliche Daten. Dazu gibt es viele Funktionen, mit denen man Fotos und Videos machen kann und andere Formen von Daten zur eigenen Person in den Geräten hinterlegen kann.

Samsung schreibt zu den Möglichkeiten der neuen Modellen:

Das Galaxy Z Flip4 schreibt die Designgeschichte von Samsungs ikonischem Klappmechanismus fort und fügt wichtige Funktionen hinzu, darunter eine verbesserte Kamera, einen leistungsstärkeren Akku1 und erweiterte Personalisierungsmöglichkeiten. Das Galaxy Z Fold4 wird seiner Rolle als PC für die Hosentasche mithilfe PC-ähnlicher Multitasking-Funktionen und eines immersiveren Displays gerecht. Gleichzeitig bleibt es beim kompakten Design der Geräte und beide Foldables sind widerstandsfähiger als ihre Vorgängermodelle – bereit, die Nutzer*innen in fast jedem Alltag zu begleiten. Für die neue Geräte-Generation wurden die Komponenten beider Modelle gründlich überarbeitet, um ein rundum komfortables mobiles Erlebnis zu ermöglichen und den Ansprüchen der Nutzer*innen an ein faltbares Smartphone gerecht zu werden.

Die vielen Daten sollen natürlich nicht in falsche Hände geraten und daher haben sowohl Fold4 als auch Flip4 sowohl über Android als auch über die Samsung Systeme eine Reihe von Schutzsystemen, mit denen man die Geräte beiden kann. Welche Sperren es gibt und was man tun kann, um diese Sperren zu nutzen und auch wieder aufzuheben, haben wir hier zusammengestellt.

Samsung Galaxy Z Flip 4 und Z Fold 4 – Passwort, PIN oder Muster vergessen

Es gibt viele Möglichkeiten sein Smartphone für Dritte unzugänglich zu machen. So kann man den Zugriff auf dem Bildschirm beispielsweise per Muster, PIN, Passwort oder Fingerabdruck beschützen. Problematisch wird es jedoch, wenn man den PIN oder das Passwort vergessen hat und bereits mehrfach falsch eingegeben hat. In dem Fall wird folgerichtig der Zugriff auf das Display des Smartphones blockiert. Es gibt allerdings Wege, um die Sperre wieder aufzuheben.

BILDSCHIRMSPERRE ÜBER DAS GOOGLE-KONTO ENTSPERREN

Man kann die Bildschirmsperre über das Google-Konto zurücksetzen. Für die meisten Android-Smartphones benötigt man eher ein Google-Konto.

Zunächst die Homepage des Android Geräte Manager vom Computer oder Laptop aus aufrufen. Anschließend meldet man sich mit seinem Google-Konto und dem entsprechenden Passwort an. Die Lokalisierung kann einige Minuten dauern, danach klickt man auf „Sperren“. Als nächstes wird man dazu aufgefordert ein vorübergehendes Passwort festzulegen. Mithilfe dieses Passwortes lässt sich das Display des Smartphone wieder entsperren. Abschließend kann man auf dem Samsung Galaxy ein neues Passwort, neue PIN oder neues Muster festlegen.

SA Samsung Galaxy Z Flip 3 und Z Fold 3 – PIN, PASSWORT ODER MUSTER BEIM SPERRBILDSCHIRM ÄNDERN

Diese Option ist etwas leicht zu finden. Zunächst navigiert man ebenso über die „Einstellungen“ zu „Gerätesicherheit“. Anschließend sucht man die Rubrik „Sperrbildschirmtyp“ und bestätigt diese per Klick. Es folgt eine größere Auswahl von Optionen: neben einer PIN lässt sich unter anderem auch ein Passwort für den Sperrbildschirm festlegen oder ändern. Eine PIN besteht aus einer Zahlenfolge. Zur besseren Sicherheit wählt man eine lange Zahlenfolge aus Zufallszahlen aus. Bei der Erstellung eines Passwortes hat man mehr Möglichkeiten, neben Zahlen stehen dort auch Buchstaben und Sonderzeichen zur Verfügung.

BILDSCHIRMSPERRE PER FACTORY RESET ZURÜCKSETZEN

Das ist allerdings die „radikalste“ Variante, denn mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung gehen alle persönlichen Daten verloren. Dementsprechend ist dies nur ratsam, wenn man vorher seine wichtigsten Daten per Backup gespeichert hat. Wichtig auch: die Verknüpfung mit dem Google Konto wird nicht gelöst, man braucht also weiterhin zumindest das Google Konto Passwort (mehr dazu hier: Factory Restet Sperre). Ein Factory Reset beziehungsweise das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung kann beim Galaxy S10 wie folgt durchgeführt werden:

Zunächst das „Einstellungen“-Menü öffnen . Danach navigiert man zu „Sichern und zurücksetzen“. In den folgenden Optionen wählt man „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ aus. Daraufhin tippt man auf „Gerät zurücksetzen“ und anschließend auf „Alles löschen“. Die Daten vom Samsung Galaxy werden gelöscht und das Smartphone ist wieder im ursprünglichen Zustand.

Jedoch kann man auf diesen Weg bei einem gesperrten Bildschirm nicht zugreifen. Dementsprechend muss man den Recovery Mode nutzen:

Das Smartphone ausschalten. Anschließend für einige Sekunden den „Power-Button“ und die „Volume Down/Leiser“-Taste gedrückt halten, bis das Samsung Logo erscheint. Danach gleichzeitig die „Power“ und „Volume Up/Lauter“-Taste für wenige Sekunden drücken, bis man im Android Recovery Modus ist. Im Recovery-Mode navigiert man mittels Lautstärketasten und wählt „wipe data/factory reset“. Die Auswahl anschließend mit dem „Power“-Button bestätigen. Die Frage, ob alle Daten gelöscht werden sollen, mit „YES“ bestätigen. Nach dem Zurücksetzen „reboot system now“ auswählen, damit die Smartphones neu gestartet werden.

SIM-PIN VERGESSEN

Wenn man die SIM-PIN vergessen hat und den Code dreimal falsch eingeben hat, so bekommt man keinen Zugriff auf das Smartphone. Hierbei hilft die PUK (Personal Unblocking Key) mitunter auch SuperPIN genannt weiter. Diese meist achtstellige Zahlenkombination bekommt man mit den Vertragsunterlagen zur SIM-Karte. Man sollte die PUK daher gut aufbewahren, um sie im Falle des Falles zum setzen einer neuen PIN zu nutzen. Ansonsten muss man die PUK beim Kundenservice des Anbieters erfragen, dies ist jedoch häufig mit Kosten verbunden. Die Entsperrung der PIN durch die PUK ist dabei über das Nummernpad wie folgt möglich:

**05*PUK*neue PIN*neue PIN#

SAMSUNG GALAXY – SIM-PIN ÄNDERN

Damit man der dreimaligen falschen PIN-Eingaben gegebenenfalls entgegenwirken kann, empfiehlt es sich generell eine leicht zu merkende SIM-PIN einzustellen. Die SIM-PIN Nummer kann man – solange man auf das Smartphone zugreifen kann – jederzeit ändern. Bei Samsung ist dies meist wie folgt möglich:

„Einstellungen“ aufrufen

„Biometrische Daten und Sicherheit“

dann erst „Andere Sicherheitseinstellungen“

„SIM-Sperre einrichten“, hier muss man bei 2 SIM Karten erst die SIM Karte am unteren Bildschirmrand auswählen und ruft dann den Punkt „PIN der SIM-Karte ändern auf.

Abschließend muss man die neue PIN zweimal eingeben und die Eingabe bestätigen, damit die neue PIN-Nummer aktiv ist.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Links rund um Galaxy Z Fold4 und Flip4