Xiaomi: Mi 9 und Redmi 7 und Note 7 bekommen keinen Support mehr – Xiaomi hat die Geräteliste aktualisiert, die Modelle enthält, für die es zukünftig keinen Support mehr gibt (EOS – End of Service). Neu auf der Liste sind die Xiaomi Mi 8 und Mi 9 Modelle sowie die Rdmi 7 und Note 7 Serie. Die Geräte erhalten ab sofort weder Sicherheitsupdates noch weitere Android Versionen mehr. Sie werden also weiter immer anfälliger für neue Sicherheitslücken und eventuelle Bugs – früher oder später sollte man daher über ein Auswechseln der Modelle auf ein aktuelles Smartphone in Betracht ziehen.

Die aktuelle Liste von Xiaomi EOS Modellen sieht wie folgt aus:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Dazu kommen noch die Redmi Modelle, die ebenfalls keinen Support mehr bekommen:

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

