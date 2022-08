Huawei Gründer mit drastischen Worten zur Zukunft des Unternehmens – Huawei Gründer Ren Zhengfei hat mit einem internen Memo die Belegschaft auf schwere Jahre eingeschworen. Das Unternehmen sieht sich vielen Herausforderungen gegenüber und Überleben wird in den kommenden Jahren die wichtigste Leitlinie sein. Das Memo wurde mittlerweile geleakt und wird vor allem in China viel diskutiert, weil viele der angesprochenen Punkte auch auf andere Unternehmen in China zutreffen. Huawei kämpft aber natürlich weiterhin mit dem US Embargo gegen das Unternehmen – dies ist eine zusätzliche Belastung, die auf andere Unternehmen aber natürlich so nicht zutrifft.

Theguardian zitiert das Memo wie folgt:

„Das nächste Jahrzehnt wird eine sehr schmerzhafte historische Periode sein, da die Weltwirtschaft weiter schrumpft“, sagte Ren und verwies auf die Pandemie sowie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und eine „andauernde Blockade“ der USA gegen einige chinesische Unternehmen . „Huawei muss alle allzu optimistischen Erwartungen für die Zukunft reduzieren und bis 2023 oder sogar 2025 müssen wir das Überleben zur wichtigsten Leitlinie machen und nicht nur überleben, sondern mit Qualität überleben.“ „In der Vergangenheit haben wir uns das Ideal der Globalisierung zu eigen gemacht und danach gestrebt, der ganzen Menschheit zu dienen, also was ist jetzt unser Ideal?“ schrieb Ren. „Überleben und ein bisschen Geld verdienen, wo wir können. Aus dieser Sicht müssen wir die Marktstruktur anpassen und untersuchen, was getan werden kann und was aufgegeben werden sollte.“

Für den deutschen Markt bedeutet dies wohl auch, dass Huawei nicht sehr bald als großer Player zurückkehren wird. Man beschränkt sich auf die Märkte, die sichere Gewinne versprechen und das dürfte wohl in erster Linie China sein. Es kann daher noch länger dauern bis neue Huawei Modelle wie das Huawei P60 oder das Mate 50 in Deutschland an den Start gehen werden, vielleicht wird es diese Modelle auch gar nicht geben und Huawei wird erst ab 203 oder 2025 eine Neustart im internationalen Bereich versuchen.