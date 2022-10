Fehlermeldung des Feuchtigkeitssensors: „Feuchtigkeit erkannt“ – das kann man tun – Samsung arbeitet in den teureren Smartphones mit hoher IP Klasse mit einem Feuchtigkeitssensor, der dafür sorgt, dass Fuechtigkeit erkannt wird und dann beispielsweise ein Laden nicht möglich ist, bis die Modelle wieder trocken sind. Auf diese Weise sollen Fehler und Probleme durch Feuchtigkeit unterbunden werden. Samsung schreibt selbst dazu:

Trenne in diesem Fall dein Gerät vom Ladegerät, trockne es mit einem trocknen Tuch oder schüttle es vorsichtig (5-10 Mal) mit dem Anschluss nach unten, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Lege dein Gerät auf einem Tuch an einem gut belüfteten Ort ab oder trockne es mit einem Fön.

Geräte mit einer Dichtigkeit IP68 und höher (die meisten Geräte der Galaxy Serie) verfügen über einen Feuchtigkeitssensor, um Wasserschäden am Gerät zu vermeiden. Wenn am USB-Anschluss Feuchtigkeit erkannt wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Ladevorgang stoppt.

Ab und an macht der Sensor aber auch Probleme. So schreibt ein Nutzer direkt im Samsung Forum:

Sehr geehrte Samsung Community, Mein Feuchtigkeitssensor in der Ladebuchse zeigt dauerhaft feuchtigleit an. Trotz Fön mehrtägig auf der Heizung verschwindet die Nachricht nicht. Des Weiteren habe ich mit einem weichen Tuch die Buchse behandelt. Ist also absolut trocken. Nun habe ich öfters gelesen man muss den Cache von den USB-Settings löschen. Bei mir gibts aber den Ursprüngelichen Pfad nicht wie im Internet beschrieben. Apps=> 3 Punkte usw => USB Settings. Ich finde den Cache nicht kann mir hier jemand helfen bei einem S10+?