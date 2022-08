Apple und iPhone 14: Satelliten-Internet per Globalstar für Text-Nachrichten

Apple: Safari Sicherheitslücke betrifft viele Systeme – Apple hat überraschen für fast alle Systeme eine neue OS Version veröffentlicht. Hintergrund ist eine Sicherheitslücke im Safari Webkit, die alle Geräte betrifft, auf denen der Safari genutzt werden kann. Apple schreibt selbst zur Sicherheitslücke: Kernel Available for: iPhone 6s and later, iPad Pro (all models), iPad Air … Weiterlesen