iPhone SE 4 soll iPhone XR Design bekommen – Aktuell sind vor allem die neuen iPhone 14 im Fokus der Aufmerksamkeit, aber Apple arbeitet wohl auch schon an einem Nachfolger im Einsteiger-Bereich. Das iPhone SE 4 könnte dabei davon profitieren, dass Apple in diesem Jahr die Mini-Modelle nicht neu aufgelegt hat und die Preise der iPhone Smartphones allgemein angestiegen sind. Ein günstigeres Einsteiger-Modelle wäre daher für viele Verbraucher eine gute Gelegenheit, wieder zu Apple zu wechseln. Leider gibt es bisher noch nicht viele Details, was Apple beim iPhone SE 4 plant, aber Jon Prosser hat ein paar Details veröffentlicht, wobei unklar ist, woher er genau diese Infos hat.

Nach Angaben von Prosser sollen die nächste Generation der iPhone SE Modelle folgende Eigenschaften besitzen:

Das Design der iPhone SE 4 wird deutlich überarbeitet und soll zukünftig dem iPhone XR ähneln. Es gibt also mehr Abrundungen und eventuell auch ein etwas größeres Display. Damit werden dann wohl auch die Modelle insgesamt größer – ob das gut bei den SE-Kunden ankommt, muss sich erst noch zeigen.

Die neuen iPhone SE 4 sollen dazu auch auf Face ID setzen und sich so mit der Gesichtserkennung entsperren lassen. Die aktuellen Modelle inklusive dem iPhone SE 3 hatten diese Technik bisher noch nicht und unterschieden sich damit deutlich von den normalen iPhone Modellen,

Apple selbst hat natürlich noch keine offiziellen Details zu den neuen Modellen veröffentlicht und es ist auch unklar, wann Apple den Nachfolger der aktuellen SE Modelle auf den Markt bringen wird. Der Abstand zwischen den Generationen waren im SE Bereich teilweise deutlich länger als ein Jahr, daher ist noch nicht sicher, ob das iPhone SE 4 bereits 2023 auf den Markt kommen wird.

BILD: iPhone XR

