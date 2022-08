WhatsApp zukünftig auch für die Galaxy Watch Modelle – Es gibt eine neue Beta-Version von WhatsApp und diese Version erlaubt es, bei der Nutzung der App auf dem konnektierten Smartphone auch auf der Galaxy Watch Anrufe zu empfangen und durchzuführen. WhatsApp läuft dann zwar nicht direkt auf den Uhren selbst, kann aber über die Smartwatch genutzt werden.

Bei Sammobile schreibt man dazu:

Genauer gesagt, die neueste Beta-Version ist für die WhatsApp-Smartphone-App verfügbar. Das Update (und die App) ist nicht direkt für Wear OS 3-Smartwatches verfügbar, aber wenn es auf angeschlossenen Smartphones installiert wird, ermöglicht es Fernanrufe auf Wearables am Handgelenk, auf denen Wear OS 3 ausgeführt wird, einschließlich der Galaxy Watch 4 und der Galaxy Watch 5 .

Grundlage für die neue Funktion scheint dabei Wear OS ab Version 3 zu sein. Ältere Modelle werden daher wohl leider vorerst nicht unterstützt. Man braucht also eine aktuellen Version der Galaxy Watch (wohl ab Galaxy Watch 4) um dieses neue Feature von WhatsApp nutzen zu können.

Bei WAbetainfo bestätigt man diese Entwicklung. Dort heißt es aber eher allgemein:

