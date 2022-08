Google gibt Hinweise auf den Android 14 Zeitplan – Aktuell ist vor allem Android 13 im Fokus und die Hersteller arbeiten am Rollout der neusten Version. Google hat aber in den FAQ bereits Hinweise auf den Zeitplan für Android 14 im kommenden Jahr gegeben und wird die neue Android Version wohl ab April 2023 als Beta Version testen. Bis zum März 2023 laufen noch die Beta-Tests für Android 13 Updates, danach geht es dann mit Android 14 weiter. Bei 9to5google hat man dazu den passenden Hinweis in den FAQ von Google entdeckt.

In den FAQ zum aktuellen Beta-Programm heißt es:

Wie lange laufen die einzelnen Betaprogramme? – Registrierte Geräte erhalten kontinuierliche Beta-Updates, einschließlich vierteljährlicher Plattformveröffentlichungen (QPRs), gefolgt von der nächsten unveröffentlichten Plattform, bis Sie Ihr Gerät vom Programm abmelden. Beta-Updates für Android 13 QPR werden bis März 2023 fortgesetzt, gefolgt von Beta-Versionen für Android 14.

Damit vermeidet Google wohl auch, dass zwei Beta-Programme für unterschiedliche Android Versionen nebeneinander laufen. Dies hatte in diesem Jahr für einige Kritik gesorgt und machte das Arbeiten nicht unbedingt einfacher. Daher sieht es nun so aus, als würde man zuerst das Android 13 Beta Programm abschließen und dann mit der Android 14 Beta starten. Das macht den Überblick auf jeden Fall einfacher und der Termin deutet auch an, dass Google sich am Ablauf in diesem Jahr orientiert. Falls es keine größeren Unterbrechungen gibt, wird Android 14 daher wohl auch im Februar mit einem ersten Android 14 Developer Preview starten und dann im 3. Quartal wieder als finale Version zur Verfügung stehen.

Aktuell ist die Liste von Modellen, die zum Beta-Programm zugelassen sind, aber eher gering und umfasst aktuell nur die neueren Pixel Smartphones. Konkret sieht die Auflistung wie folgt aus:

Android-Smartphones

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

