Neue Digitalstrategie: das ist für den Netzausbau geplant – Die Bundesregierung hat die neue Digitalstrategie beschlossen und damit einen einheitlichen Plan vorgelegt, wie die Ministerien die Digitalisierung in Deutschland voran bringen sollen. Unter anderem wurden dabei natürlich auch Ziele für den Netzausbau vorgelegt und dieser soll sowohl mobil als auch bei den Festnetzanschlüssen bschleunigt werden. Zielvorgabe ist dabei aber 2030. Konkret heißt es dazu:

Leistungsfähige und nachhaltige digitale Infrastrukturen sind eine elementare Grundlage für die Digitalisierung. Auf Grundlage der gemeinsam mit Ländern, Kommunen und Telekommunikationswirtschaft erarbeiteten Gigabitstrategie sorgen wir für einen schnelleren Ausbau. Übergeordnetes Ziel der Bundesregierung für ein modernes Deutschland ist die flächendeckende energie- und ressourceneffiziente Versorgung mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus und dem neuesten Mobilfunkstandard, überall dort, wo Menschen leben, arbeiten und unterwegs sind – auch in ländlichen Gebieten. Diese Ziele sollen bis 2030 erreicht werden.

Es gibt aber auch einige Ziele, die bereits eher erreicht werden sollen und die bis 2025 erfüllt sein sollen. Dazu schreibt die Bundesregierung in der neuen Digitalstrategie:

Wir wollen uns 2025 daran messen lassen, ob:

– Genehmigungsverfahren für den Bau von Telekommunikationsinfrastrukturen beschleunigt und digitalisiert wurden.

– mindestens die Hälfte der stationären Anschlüsse mit Glasfaser versorgt sowie im Mobilfunk – in Umsetzung der Gigabitstrategie – bis möglichst 2026 unterbrechungsfreie drahtlose Sprach- und Datendienste für alle Endnutzerinnen und Endnutzer flächendeckend verfügbar sind und die dafür notwendigen Arbeits- und Fachkräfte zur Verfügung stehen werden.

– die Nutzung alternativer Verlegetechniken deutlich gestärkt wurde.

– durch das Gigabitgrundbuch mehr Transparenz hinsichtlich der für den Gigabit-Ausbau relevanten Informationen geschaffen wurde.

– Lücken in der Mobilfunkabdeckung durch die Umsetzung der Mobilfunkförderung geschlossen wurden.

Richtig konkrete Ausbauziele sind das mittlefristig natürlich nicht, es bleibt also viel Spielraum und Unsicherheiten, was den Ausbau der Netze vor allem in den Bereichen betrifft, die sich wirtschaftlich nicht gut rechnen.