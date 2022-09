Sony Xperia 5 IV startet ab 1049 Euro – Sony hat mit dem Xperia 5 IV ein neues Premium-Smartphone vorgestellt und dabei viele Funktionen des Sony 1 IV in ein etwas kompakteres Design mitgenommen. Teilweise hat die Kamera auch Kamera-Techniken bekommen, die man aus den Alpha Modellen des Unternehmens kennt. Das 6,1 Zoll FHD+ HDR OLED-Display ist dabei im Vergleich mit anderen Modellen sogar eher klein und dürfte vor allem Nutzer ansprechen, die ein eher kompaktes Smartphone wünschen ohne dabei auf Spitzentechnik verzichten zu müssen.

Sony schreibt selbst zur Technik der neuen Modelle:

Das Xperia 5 IV vereint zahlreiche Technologien des Spitzen-Smartphones Xperia 1 IV und der Alpha Kameras – so etwa den Augen-AF und Objekt-Tracking – in einem kompakteren Modell. Die Bildsensoren mit 120 BpS Lesegeschwindigkeit bei allen drei Objektiven ermöglichen ausdrucksstarke, bis zu 5-fache Zeitlupenaufnahmen in 4K mit 120 Bildern pro Sekunde. Mit Videography Pro können die Nutzer/-innen die Inhalte auch direkt auf Streaming-Dienste2 übertragen. Für Video-Selfies und Vlogs bietet die neue Frontkamera einen verbesserten 12-MP-Sensor, der die Aufzeichnung von Inhalten in 4K HDR mit hervorragend abgestuften Kontrasten erlaubt. Selbst unter anspruchsvollen Bedingungen, etwa bei grellem oder schwachem Licht, entstehen hervorragende Videos. Noch leichter gelingen kreative Selfie-Aufnahmen mit dem Vlog-Monitor (XQZ-IV01, separat erhältlich), der zusammen mit dem Xperia 5 IV die perfekte Vlogging-Kombination bildet und den Nutzer/-innen hilft, ihre Geschichten eindrucksvoll zu erzählen. Zudem lässt sich das Xperia 5 IV auch als externer Monitor verwenden: Wird es an eine spiegellose Kamera angeschlossen (beispielsweise an die Alpha Modelle3), können die mit der Kamera aufgezeichneten Bilder in hoher Qualität direkt über das Xperia 5 IV4 wiedergegeben und überprüft werden.