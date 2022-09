Nokia Circular – so funktioniert der neue Handy-Abo Dienst von Nokia – Handy-Abo-Modelle gab und gibt es bereits bei einigen Anbietern und der Erfolg war meistens eher überschaubar. Nokia versucht nun, mit Nokia Circular ein solches Modell zu starten und es mit Nachhaltigkeitsaspekten zu verknüpfen. Ziel soll es dabei sein, dem Nutzer eine flexibel Handynutzung zu ermöglichen, aber gleichzeitig Anreize zu setzen, die Smartphones möglich lange aktiv zu behalten und nicht ständig weiter zu wechseln.

Nokia schreibt selbst zum neuen Service:

Mit Circular stellt Nokia einen revolutionären neuen Abo-Service vor, der die Nutzung von Nokia Smartphones und Tablets nachhaltiger und unkomplizierter macht. Mit einer Reihe von umweltfreundlichen Prämien sollen Anreize dafür geschaffen werden, dass die Nutzer ihre Telefone länger nutzen. Circular minimiert die negativen Auswirkungen des Telefonbesitzes auf den Planeten, indem es Smartphones und Tablets vor der Mülldeponie bewahrt und ihnen ein zweites Leben schenkt. Im Rahmen des Abo-Service werden die Geräte recycelt, wiederaufbereitet und erneut abonniert oder an einen wohltätigen Zweck gespendet. Außerdem können die Nutzer ihr Abonnement völlig frei wählen und ändern. Bei versehentlicher Beschädigung, Verlust oder Diebstahl wird das Gerät ohne zusätzliche monatliche Kosten ersetzt, und bei Bedarf wird ein schneller Ersatz organisiert.

Wichtig ist dabei, dass Nokia den zurückgegeben Geräten in der Regel ein neues Leben spendiert. Es wird entweder weiter gegeben, gespendet oder recycelt und damit wird sicher gestellt, dass die Geräte nicht einfach in der Schublade liegen bleiben, sondern die Ressourcen wieder in den Materialkreislauf zurück geführt werden. Nokia stellt damit auch sicher, dass die Geräte nicht einfach im Müll laden.

Die pro Monat liegen dabei unterschiedlich hoch und richtigen sich dabei natürlich auch nach dem Preis, den man normalerweise für ein Modell zahlen müsste. Aktuell gibt es die Geräte im Preisbereich zwischen 12 und 25 Euro, weitere Modelle bis 30 Euro monatlich sollen folgen. Dazu gibt es eine einmalige Einrichtungsgebühr von 35 Euro.

Nokia Circular Angebote

Wechsel wird billiger, wenn man die Smartphones länger nutzt

Nokia bietet bei Nokia Circular einen recht unkomplizierten Wechsel auf ein neues Modell an, allerdings wird bei jedem Wechsel eine Gebühr fällig, die man zahlen muss, wenn man ein neues Smartphone haben möchte. Die Gebühr sinkt aber nach jedem Nutzungjahr und im dritten Jahr kann man sogar kostenfrei auf ein neues Nokia Smartphone wechseln. Auf diese Weise setzt Nokia eine Anreiz, vielleicht doch etwas länger zu warten, bis man sich ein neues Handy holt.

In den FAQ ist dies wie folgt beschrieben:

Du kannst dein gewähltes Gerät nach 3 Monaten jederzeit austauschen. Melde dich einfach in deinem Konto an, um loszulegen. Wir schicken dir ein neues Gerät zu, nachdem wir die Gebühr für den Tarifwechsel belastet haben, und du schickst das andere Gerät kostenlos zurück. Im zweiten Jahr mit einem Gerät reduziert sich die Gebühr um 50 %, und ab dem dritten Jahr ist sie kostenlos. Je länger du also ein Gerät in Gebrauch hast, desto mehr profitierst du von deinem Abonnement. Die monatliche Gebühr wird beim Umtausch entsprechend angepasst.

Leider gibt es bisher noch keine Hinweise, wie hoch die Gebühr für den Wechsel genau ist

So funktionieren die „Seeds of Tomorrow“-Punkte

Kernpunkt des Circular Abos sind die Seeds-Punkte, die Nutzer bekommen können. Je länger man die Geräte nutzt, desto mehr Punkte gibt es und daher lohnt es sich, die Modelle besonders langs zu nutzen

Nokia schreibt dazu selbst:

Für alle 6 Monate, in denen du ein aktives Circular-Mitglied bist, erhältst du 1 Seed. Im zweiten Jahr steigt diese Zahl auf 2 Seeds alle 6 Monate und im dritten Jahr auf 3 Seeds alle 6 Monate. Diese nachhaltigen Prämien können für eine Spende an eine der Umweltorganisationen verwendet werden, mit denen wir zusammenarbeiten. Sobald du einen Seed of Tomorrow verdient hast, logge dich einfach in „Mein Konto“ ein, um die Spende zu tätigen.

Die Seeds können dabei nicht direkt frei eingesetzt werden, sondern nur für nachhaltigen Wohltätigkeitsorganisationen und Projekte, die von Nokia ausgewählt wurden. Daher muss man immer schauen, ob eine passende Organisation dabei ist.

Nokia Circular auch mit HMD Mobile Sim möglich

Spannend ist bei diesem Modelle, dass Nokia auch gleich noch den Tarif bzw. die Simkarte mit dazu anbietet. Die HMD Simkarte bietet eine Allnet Flat für Anrufe und SMS und dazu bis zu 50 GB Datenvolumen. Unbegrenztes Datenvolumen gibt es aber leider noch nicht. Bisher war diese Sim vor allem in UK verfügbar, nun scheint man das Modell auch weiter ausbauen zu wollen.

In Deutschland wird derzeit diese Option mit angezeigt:

Screenshot: HMD Mobile Sim für Nokia Circular

In den FAQ schreibt Nokia dazu:

Wenn du ein Abo bestellst, kannst du eine HMD Mobile SIM-Karte mitbestellen. Unabhängig davon, wie viel Datenvolumen du monatlich abrufst, erhältst du unbegrenzte Anrufe und SMS innerhalb Deutschlands. Du kannst deine aktuelle Handynummer mitnehmen oder eine neue bekommen. Bitte beachte, dass HMD Mobile-Dienste nicht separat vom Abo gekündigt werden können. Wenn du dich entscheidest, dein Abo zu kündigen, wird auch dein HMD Mobile-Service gekündigt.

Man kann die Nokia Circular Modelle aber auch mit anderen Simkarten und Tarifen nutzen – von der großen Allnet Flat bis zur Prepaid Karte oder eine kostenlosen Sim – die Geräte unterstützen alle Angebote auf dem deutschen Markt.

