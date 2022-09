Apple hat Android in den USA überholt – Counterpoint hat neue Zahlen zu den Betriebssystemen veröffentlicht und da gab es im 2. Quartal 2022 eine Überraschung, denn es wurden mehr iOS Modelle von Apple verkauft als von allen anderen Android Modelle zusammen. Apple hat damit in diesem Quartal einen Marktanteil von 50% in den USA erreicht und auch weltweit steigt der Marktanteil des Unternehmens an.

Bei CNet schreibt man im Original zu den Zahlen:

Apples Handys waren im Verkauf immer hinter den Android-Handys, seit letztere 2010 die iPhones überholt haben, aber im zweiten Quartal 2022 hat sich das laut Counterpoint Research geändert. Counterpoint stellte in den letzten vier Jahren einen starken Trend bei Android-Nutzern fest, die zu iOS-Geräten (alias iPhones) migrierten, wie die Financial Times zuvor berichtete. Laut StockApps-Analyse ist der Anteil von Android-Telefonen weltweit auf knapp 70 % zurückgegangen, verglichen mit einem Höchststand von über 77 % im Jahr 2018. Im Gegensatz dazu sind iPhones auf über 25 % der Telefone weltweit angewachsen, gegenüber unter 20 % vor vier Jahren. Das ist keine so dramatische Veränderung wie in den USA, aber es ist immer noch ein Trend, der wahrscheinlich das Umsatzwachstum von Apple in China und anderen Regionen widerspiegelt. Eine andere Perspektive zeigt, aus wie wenigen Marken Verbraucher auf dem heutigen Telefonmarkt wählen müssen. Laut einem Bericht von Counterpoint Research stammten fast 70 % der im zweiten Quartal 2022 verkauften Telefone von nur fünf Marken: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo und Vivo. Während vier von diesen fünf mit Android laufen, macht die Tatsache, dass nur eine Handvoll Marken zur Auswahl stehen, Apple zu einem größeren Konkurrenten in der öffentlichen Wahrnehmung. Und sobald Sie sich im Apple-Ökosystem befinden, könnte es schwierig sein, zurück zu migrieren.

Man kann auch sagen, dass sich das Embargo gegen Huawei an der Stelle gelohnt hat. Das Unternehmen hatte Apple vor dem Embargo bei den Verkaufszahlen überholt und war der zweitstärkste Android Player auf dem Markt geworden. Nun findet sich die Marke nur noch unter den Sonstigen in den Rankings und auch Apple profitiert von ehemaligen Kunden von Huawei.

