Cell Broadcast Warn-System geht im Telekom Netz in den Testbetrieb

Cell Broadcast geht im Telekom Netz in den Testbetrieb – Die Telekom hat angekündigt, dass der Testbetrieb des Cell Broadcast-Systems im eigenen Netz gestartet ist. Damit können nun zentrale Meldung auf die Handys in diesem Netz gepusht werden und im Gefahrenfall Nutzer in einem bestimmten Gebiet zu waren. Die forderungen danach waren nach den Naturkatastrpohen in den letzten Jahren immer lauter geworden und mittlerweile gibt es die gesetzliche Verpflichtung, diesen Dienst in den Netzen anzubieten.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die Telekom ist startbereit für den Testbetrieb von Cell Broadcast. Das Unternehmen hat seine Vorbereitungen planmäßig abgeschlossen. Die Technik sollte für den ursprünglichen Warntag-Termin am 8. September fertig sein. Die Telekom hat in den vergangenen Tagen erfolgreich Probe-Meldungen an Smartphones im Bundesgebiet gesendet. Der Aufbau des neuen Handy-Warnsystems in Deutschland erreicht damit eine wichtige Zielmarke. Der bundesweite Warntag findet am 8. Dezember statt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hatte die technische Richtlinie für Cell Broadcast Ende Februar 2022 veröffentlicht. Die Telekom hatte Cell Broadcast bereits im Mai auf seiner Hauptversammlung vor Aktionären demonstriert. Seit Juli fanden lokale Tests im Raum Bonn und Nürnberg statt. Die Telekom testete das System mit Smartphones verschiedener Marken. Die Hersteller müssen Cell Broadcast für die jeweiligen Modelle aktivieren. Üblicherweise funktioniert dies mit Software- oder Firmware-Updates. Die Telekom teilt die Erfahrungen aus den Tests mit den Herstellern und unterstützt bei nötigen Tests der jeweiligen Modelle.

Aktuell werden aber noch nicht alle Handys unterstützt. Es gibt bisher auch keine Liste, welche Modelle noch Probleme haben. Generell kann man aber davon ausgehen: je neuer ein Modell ist, desto eher wird es auch mit Cell Broadcast zusammenarbeiten. Von dieser Technik profitieren dabei alle Simkarten im Telekom Netz: sowohl direkt die Telekom Tarife als auch Congstar Simkarte, dazu auch die Laufzeittarife der Drittanbieter und die D1 Prepaid Sim Karten.

Wie funktioniert Cell Broadcast?

Cell Boradcast ist an sich eine sehr alte Technik und der Standard ist bereits seit vielen Jahren etabliert. Für die Nutzung müssen die Netze allerdings diese Technik unterstützen und das war in Deutschland viele Jahre lang nicht der Fall.

Bei welches-netz.com schreibt man zur Cell Broadcast Technik:

Die Cell Broadcast Nachricht ähnelt dabei einer SMS, ist aber keine SMS. Es wird beispielsweise keine Rufnummer des Empfängers benötigt, die Technik pusht die Mitteilung direkt auf alle Geräte in der jeweiligen Funkzelle – unabhängig von Rufnummer, Tarif, Anbieter und selbst dem Handy. Die Nachricht ist dabei auf 1395 Buchstaben begrenzt, pro Nachricht sind 93 Zeichen möglich, 15 Nachrichten lassen sich maximal kombinieren. Es lassen sich also deutlich mehr Informationen als in einer normalen SMS unterbringen, komplett unbegrenzt ist das System aber auch nicht. Der Nachteil an diesem System: man weiß als Absender nicht, wie viele Nutzer die Nachricht wirklich empfangen und gelesen haben. Nur weil sie auf einem Gerät angekommen ist, muss noch lange der Nutzer nicht draufgeschaut haben. Eine Rückmeldung oder Bestätigung des Empfangs gibt es bei Cell Broadcast leider nicht. Cell Broadcast ist dabei in allen Netzstandards verfügbar, man kann die Technik also sowohl im 2G, 4G als auch im 5G Netz nutzen. 3G wird ebenso unterstützt, ist aber bei vielen Netzbetreibern bereits wieder abgeschaltet. Generell bedeutet dies aber auch: ohne Mobilfunk Empfang gibt es auch kein Cell Broadcast. Warnungen über dieses System müssen also verschickt werden, so lange die Infrastruktur noch funktioniert. Ist das Mobilfunk-Netz down nützt auch Cell Broadcast nichts mehr.

Neuer Formate oder Medienübertragung wird leider nicht unterstützt.