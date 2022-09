Gute Nachrichten: iPhone 14 unterstützt weiter Plastik-Sim – Im Vorfeld der iPhone 14 Modelle gab es Hinweise, dass Apple plant, die Modelle teilweise nur mit eSIM auszuliefern. Man bräuchte in dem Fall immer einen eSIM Tarif oder eine eSIM Prepaid Karte, um die Modelle zu nutzen und Verbrauchern müßten unter Umständen zu einem anderen Anbieter wechseln, wenn der bisherigen Anbieter diese Technik nicht hat.

Nun sind die Modelle offiziell vorgestellt und man kann sich die technischen Daten anschauen. Dabei gibt es Entwarnung in diese Richtung, denn auch die iPhone 14 Modelle bieten alle komplette Hybrid-Sim Technik an. Man kann also sowohl eSIM als auch Plastik Simkarten nutzen und daher ist der Wechsel zu einem eSIM Anbieter nicht notwendig. Wie im Vorjahr wieder auch auf Dual eSIM unterstützt, man kann die Modell daher auch komplett mit zwei eSIM betreiben.

Screenshot zu den technischen Daten der iPhone 14 Modelle

Auch im Kleingdruckten (12) gibt es keine weiteren Eintschränkungen in dieser Hinsicht:

Für die Nutzung von eSIM ist ein Mobilfunktarif erforderlich (der Einschränkungen für das Wechseln von Mobilfunk­anbietern und für Roaming beinhalten kann, sogar nach Vertragsablauf). eSIM wird nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Möglicherweise ist die Nutzung von eSIM auf dem iPhone beim Kauf bei bestimmten Mobilfunk­anbietern deaktiviert. Mehr Details dazu gibt es beim jeweiligen Mobilfunk­anbieter.

Wahrscheinlich arbeitet Apple aber weiter daran, dass man die normalen Simkarten endlich auf den Geräten bekommt und so Platz für andere Technik und größere Akkus hat. Daher ist nicht davon auszugehen, dass das Unternehmen eSIM-only aufgegeben hat, sondern wohl daran arbeitet, beim iPhone 15 die Modelle nur mit eSIM auszuliefern oder bestimmte Sondermodelle zu bringen, die nur auf eSIM setzen. Bis dahin gibt es aber hoffentlich auch mehr eSIM Tarife und Flatrates auf dem deutschen Markt und es ist einfacher, den bisherigen Anbieter zu behalten oder zu einem vergleichbaren Angebot zu wechseln.

