Samsung Galaxy Z Flip 4 und Z Fold 4 – Anleitung und Handbuch in Deutsch – Samsung hat die faltbaren Topmodelle wieder mit einer ganzen Reihe von neuer Technik ausgerüstet. Bei der Software gibt es aber keine größeren Überraschungen. Es gibt Android in der 12er Version (mit Updates für mehrere Jahre) und One UI als Genutzeroberfläche.

Samsung schreibt zum Betriebssystem der neuen Modelle im Original:

Das Galaxy Z Fold4 bietet das bisher umfassendste Smartphone-Erlebnis von Samsung mit immersiven Displays, Multitasking-Funktionen sowie anspruchsvoller Kameratechnologie und leistungsstarkem mobilem Prozessor. Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet das Galaxy Z Fold4 zusätzliche Funktionalitäten, egal ob geöffnet, geschlossen oder im Flex-Modus.10 Darüber hinaus ist es das erste Gerät von Samsung, das mit Android 12L ausgestattet ist, einer speziellen Version von Android, die von Google für Großbildschirme, einschließlich Foldables, entwickelt wurde. Multitasking ist auf dem Galaxy Z Fold4 ganz einfach. Die neue Taskbar11 bietet ein ähnliches Layout wie ein PC und ermöglicht den Zugriff auf bevorzugte oder zuletzt verwendete Apps. Multitasking ist dank der neuen Wischgesten12 zudem sehr intuitiv gestaltet. Anwendungen können vom Vollbildmodus sofort in Pop-up-Fenster umgewandelt werden oder Nutzende teilen den Bildschirm in zwei Hälften, um mehrere Dinge gleichzeitig tun zu können.13

Verbraucher, die bereits mit Android gearbeitet haben, sollte daher auch mit Z Fold4 und Z Flip4 keine größeren Probleme haben und wohl nur selten die Anleitung bzw. das Handbuch zu den Modellen benötigen. Dennoch kann es aber natürlich nicht schaden, wenn man passende Anleitungen bereit hat und daher stellen wir hier die Links dazu zur Verfügung.

Samsung liefert auch zu den Topmodellen keine gedruckte Anleitung für Android. Stattdessen bietet das Unternehmen das Handbuch (auch in deutscher Version) auf der Webseite als PDF Download an. Dieser ist kostenfrei und die jeweiligen PDF finden sich hier:

Anleitung für das Galaxy Z Flip 4: hier (PDF Download)

Anleitung für das Galaxy Z Fold 4: hier (PDF Download)

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

