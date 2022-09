Samsung Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 – VoLTE aktivieren und nutzen – Die neuen faltbaren Galaxy Z Fold4 und Z Flip4 sind 5G Modelle und können daher die 5G Netze in Deutschland ohne Probleme mit nutzen. Natürlich stehen auch die älteren Netzstandards weiter zur Verfügung und die Modelle unterstützen daher auch LTE und die Telefonie über 4G (VoLTE). Sofern der Anbieter ebenfalls dieses Feature unterstützt, kann man mit beiden Z Modellen auch dann telefonieren, wenn man LTE nutzt ohne in ein anderes Netz wechseln zu müssen. Das spart Akkuleistung und macht den Verbindungsaufbau deutlich schneller. Wie man diese Funktion aktivieren kann (sofern sie noch nicht aktiv ist) haben wir in diesem Artikel beschrieben.

TIPP: Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 können auch Vo5G – also die Telefonie per 5G Netz. Allerdings wird dies in Deutschland derzeit noch nicht offiziell angeboten.

Samsung Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 – VoLTE aktivieren und nutzen

HINWEIS: Bei einigen Modellen wurde VoLTE mittlerweile auf Automatik umgestellt und es wird eingeschaltet, sobald es benötigt wird. Der Nutzer kann es also nicht mehr steuern.

In vielen modernen Geräten sind VoLTE als auch VoWIFI standardmäßig aktiv, so dass man sie ohne weitere Einstellungen nutzen kann. Dennoch kann es nicht schaden zu prüfen, ob die Techniken vorhanden und aktiviert sind.

Google schreibt in den FAQ dazu:

Öffnen Sie die Telefon App Tippen Sie auf das Dreipunkt-Menü => Einstellungen. Tippen Sie auf Anrufe. Tippen Sie auf WLAN-Telefonie. Wenn diese Option nicht zu sehen ist, wird die Funktion von Ihrem Mobilfunkanbieter nicht unterstützt. Sie können bei einigen Mobilfunkanbietern WLAN-Telefonie auch ohne Verbindung zum Mobilfunknetz nutzen.

Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Anrufe über WLAN nicht anbietet, können Sie über einen Voice-over-IP-Dienst über WLAN telefonieren.

In der Regel werden VoLTE und VoWIFI auch in der Statusleiste bei den mobilen Verbindungen mit angezeigt, es gibt teilweise extra Symbole dafür.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

