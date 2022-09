Shopify ist ein E-Commerce Unternehmen. Dazu kommt, dass es eines der größten der Welt ist, was von vielen Shopify Agenturen parallel begleitet wird. Doch was ist eigentlich E-Commerce? Ganz einfach: Mit dem Begriff E-Commerce ist der schlichte Onlinehandel gemeint. Waren werden via Verträge ge- und verkauft, anschließend wird vertragsgemäß die Ware versendet. Dabei dient Shopify als Plattform, also als Grundlage für diesen Onlinehandel, unterscheidet sich aber vom Großteil anderer, ähnlicher Plattformen. Hierauf greifen heutzutage weit über eine Million Firmen zurück und bedienen sich dem Service von Shopify. Das System läuft auf hauseigenen Servern, kann also dementsprechend nicht als App heruntergeladen werden. Nun ist aber die Rede von sogenannten „Shopify Agenturen“, was genau bedeutet das also?

Weiterentwicklung dient dem Ansporn

Um den Begriff Shopify Agentur etwas näher zu erläutern, braucht es zunächst grundlegende Kenntnisse vom Aufbau von Shopify. Die Plattform bietet, wie bereits erwähnt, Onlinehändlern einen Platz, einen eigenen Shop, in dem sie verkaufen können. Das kann prinzipiell jeder tun, der es möchte. Einzig ein Abonnement ist dafür vonnöten. Eine Shopify Agentur geht dabei hin und optimiert diese Shops und entwickelt sie weiter, auf vielen Ebenen und hinsichtlich diverser Strukturen. Sie bringen die Shops der Onlinehändler auf das nächste Level. Dazu werden diverse Spezifikationen und Anpassungen vorgenommen, die den Unternehmen auf Shopify weiterhelfen, deren Produkte voranzubringen und sie zu verkaufen. Worauf kommt es dabei aber nun an?

Experten am Werk

Jeder Händler, jedes Unternehmen hat auf Shopify eine eigene Präsenz. Diese gilt es selbstverständlich, hochwertig darzubieten, damit Kunden darauf aufmerksam werden. Die Shopify Agenturen werten diese Präsenz durch Anpassungen des Designs, der Verkaufsstrategie und vielen weiteren, statistisch wertvollen Eckpunkten auf. So werden beispielsweise ganze neue Marketingstrategien entworfen. Es werden auf das Unternehmen abgestimmte, individuell erarbeitete Lösungen präsentiert, die die Verkaufsstrukturen des Verkäufers aufpolieren und seine Produkte befeuern. So werden die Links zu dem Shop auch auf Social Media verbreitet und bekannt gemacht, damit die Reichweite wächst und gedeiht. Es finden jedoch auch SEO-Optimierungen und Schnittstellenoptimierungen bei Shopify Agenturen statt, damit das gesamte Potenzial des Verkäufers abgerufen und gepusht wird. Das heißt, dass auch ein verbessertes Google-Ranking sowie bessere Platzierungen auf anderen Suchplattformen erreicht werden soll, damit die Verweildauer und das Kaufpotential der Shops erhöht wird.

In Gänze zum Erfolg

Shopify Agenturen haben noch einiges mehr auf Lager, um die Präsenzen der einzelnen Unternehmer noch effektiver voranzubringen. So werden plattformübergreifende Links platziert, sodass jeder auch von anderen Verkaufsportalen auf diesen einen Shopify-Account zugreifen und ihn aufrufen kann. Auch bei Blogs, VLogs oder ähnlichen Social Media Werkzeugen können Links dank der Agenturen ganz einfach impliziert und verankert werden. Ein weiterer Vorteil von Shopify ist dessen hohe Skalierbarkeit. Skalierbarkeit kann man als Wachstumspotential übersetzen. Da Shopify eine cloudbasierte Plattform darstellt, ist das Potenzial also schier unendlich. Weiterhin bedeutet das in diesem Zusammenhang, dass Shopify Agenturen dank des riesigen Potenzials aus einem bereits geringen Budget einiges an Optimierungen herauskitzeln können. So kann ein privater Verkäufer, der seinen ersten Shop mithilfe von Shopify eröffnet, mit einem kleinen Betrag viel erreichen. Mehr noch ist die Infrastruktur von Shopify sicher und fest aufgestellt. Es gibt nahezu keine Ausfälle und die Shops sind immer am Netz. Des Weiteren sind dank den umfangreichen Plugins alle gewohnten Zahlungsmethoden für die Kunden erreichbar.

Fazit

Alle genannten Eckpunkte, Details und Kniffe können von den Agenturen optimiert werden, sodass aus jedem Shop das Maximum herausgeholt werden kann. Es lohnt sich also auf alle Fälle, eine solche Agentur zu beauftragen, um den eigenen Shop voranzubringen.