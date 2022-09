Embargo gegen Huawei und andere Unternehmen wird etwas gelockert – Huawei steht bereits seit 2019 auf der Schwarzen Liste der US Regierung und hat daher keinen Zugriff mehr auf viele Techniken von US Unternehmen. Die Regelung wurde noch unter Trump umgesetzt – mittlerweile gibt es einen neuen Präsidenten, aber das Embargo gegen Huawei besteht weiter. Nun wurde aber der Bann gegen Unternehmen auf dieser Liste etwas aufgeweicht – Technologietransfer soll wieder möglich werden, wenn die betroffenen Firmen sich den die bestimmte Standards halten, die auch von den USA ausgearbeitet wurden.

Bei Bloomberg schreibt man dazu im Original:

Die US-Regierung lockert die Beschränkungen für die gemeinsame Nutzung von Technologie mit Unternehmen auf der schwarzen Liste und versucht, Amerikas Führung bei der Festlegung internationaler Standards aufrechtzuerhalten, während China die Lücke schließt.

Das Büro für Industrie und Sicherheit des Handelsministeriums hat eine Regel erlassen, die die Freigabe bestimmter Technologien und Software autorisiert, wenn Organisationen über Standards beraten und entscheiden, heißt es in einer Erklärung am Donnerstag. Das sollte die Frage beantworten, ob US-Firmen sich eine Lizenz sichern müssen, bevor sie „Low-Level“-Technologie während solcher Prozesse mit sanktionierten Parteien wie Huawei Technologies Co. teilen, hieß es.