iOS 16 – diese Apple Geräte bekommen das Update – Apple hat die neuste Version des Betriebssystems mittlerweile offiziell ausgerollt und nach und nach dürfte iOS 16 daher auf den meisten aktuellen iPhone ankommen. Falls auch in einigen Tagen noch kein Update vorhanden sein sollte, kann dies daran liegen, dass nur die neueren Apple Modelle versorgt werden. Die Update-Liste startet beim iPhone 8 und dem iPhone SE 2 – ältere Smartphones bekommen leider kein Update auf die neue iOS 16 Version mehr.

Phone 8 series

iPhone X series

iPhone 11 series

iPhone 12 series

iPhone 13 series

iPhone 14 series

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Generell kann es auch bei den unterstützen Modellen etwas dauern, bis die neue Version angezeigt wird. Man sollte also ein klein wenig Geduld mitbringen, Apple ist aber vergleichsweise schnell, was so einen Rollout betrifft.

