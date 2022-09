Analyst: Apple Produktstrategie beim iPhone 14 „scheitert“ – Die Verkäufe der neuen iPhone 14 Modelle sind gestartet und Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat einige Details zu den ersten Verkaufszahlen veröffentlicht. Demnach ist das iPhone 14 plus wie erwartet sehr schwach gestartet und die Vorbestellung liegen sogar noch unter dem iPhone 13 mini aus dem Vorjahr. Apple hatte in diesem Jahr auf das neue Plus-Modell gesetzt um die schwachen Zahlen der Mini-Serie zu kompensieren. Das hat offensichtlich nicht funktioniert, die Apple Nutzer sind noch von dem neuen Modelle mit der Technik aus dem Vorjahr überzeugt. Kuo findet daher deutliche Worte und schreibt sogar von einer gescheiterten Strategie bei Apple.

Kuo schreibt selbst zum aktuellen Stand:

iPhone 14 und 14 Plus werden am Tag der Markteinführung vorrätig sein, was die schwache Nachfrage widerspiegelt. So wie es jetzt aussieht, ist das Vorbestellungsergebnis für iPhone 14 und 14 Plus schlechter als für iPhone SE 3 und iPhone 13 mini (SE 3 und 13 mini leiden beide unter einer Bestellkürzung in 1H22).

Das iPhone 14 Plus ist der Ersatz für das iPhone 13 mini. Das Vorbestellungsergebnis dieses neuen Produkts ist jedoch deutlich niedriger als erwartet, was bedeutet, dass Apples Produktsegmentierungsstrategie für Standardmodelle in diesem Jahr scheitert.