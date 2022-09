vivo X Fold+ mit Samsung Galaxy Z Flip Design – In China gibt es bei der Zertifizierungsagentur Hinweise auf ein neues faltbares Smartphone von vivo. Das vivo X Fold+ ist dabei bereits auf den Bildern zu sehen und scheint ein kleines faltbares Modell zu sein, das sich am Design des Smausng Galaxy Z Flip orientiert. Zusammengeklappt sind die Geräte also sehr klein und lassen sich dann zu einem kompletten großen Smartphone ausklappen. Damit ergänzt vivo das bisherige vivo X Fold um eine weitere Modellvariante.

Im Vergleich zu den Flip Modellen scheint man die Geräte aber komplett zuklappen zu können. Der Spalt, den man von Samsung Modellen her kennt, ist beim Fold+ von vivo also nicht vorhanden. Dazu sieht man bei der Kamera wieder das große Zeiss-Logo. Die Linsen werden also wieder von Carl-Zeiss geliefert und man kann wohl davon ausgehen, dass es sich wieder im eine sehr hochwertige Kamera handeln wird, die verbaut wurde.

Leider muss man wohl auch davon ausgehen, dass auch die neuen vivo X Fold+ nur in China auf den Markt kommen werden und nicht für Deutschland zur Verfügung stehen werden.