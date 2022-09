Samsung: CO2 Neutralität soll bis 2050 erreicht werden – Samsung hat eine neue Umwelt-Strategie verkündet und sich dabei unter anderem auch neue Klimaziele gesetzt. Das gesamte Unternehmen will bis 2050 komplett Co2 Neutral produzieren und auch alle anderen Teile des Konzern sollen bis dahin keine weiteren Co2 Emissionen mehr verursachen.

Samsung schreibt selbst zum Thema CO2-Neutralität:

Samsung Electronics plant, bis 2050 direkte und indirekte CO2-Emissionen von netto Null zu erreichen, wobei die DX-Division ihr Ziel bis 2030 erreichen wird. Durch das Erreichen von direkten und indirekten CO2-Emissionen von netto Null erwartet Samsung Electronics, das Äquivalent von etwa 17 Millionen Tonnen Kohlendioxid zu reduzieren -Äquivalent (CO2e)-Emissionen basierend auf den Zahlen von 2021.

Um diese Bemühungen voranzutreiben, wird Samsung Electronics stark in innovative Technologien für Aufbereitungsanlagen investieren, die die CO2-Emissionen reduzieren. Das Unternehmen plant, bis 2030 neue Technologien zu entwickeln, um Prozessgase – ein Nebenprodukt der Halbleiterherstellung – deutlich zu reduzieren, und Behandlungsanlagen in seinen Halbleiterfertigungslinien zu installieren. Samsung Electronics wird die Nutzung von Abwärme weiter ausbauen und die Einführung elektrischer Wärmequellen in Betracht ziehen, um LNG zu reduzieren Kesselnutzung.