Samsung Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 – Rufnummer unterdrücken und anonym telefonieren – Die Galaxy Z Fold4 und Flip4 bieten eine ganze Reihe von Kommunikationsmöglichkeiten und normale Anrufe sind nur noch ein kleiner Teil davon. Viel Kommunikation wird über Messenger abgewickelt und natürlich unterstützen die faltbaren Smartphones auch SMS. Ab und an wird aber dennoch auch ein normaler Anruf geführt. Dabei wird in der Regel die eigene Rufnummer direkt beim Anrufer angezeit, so dass dieser weiß, wer anruft und auch zurückrufen kann. Wer dies nicht möglicht, kann auch bei den neuen Z Fold4 und Z Flip4 die Rufnummer unterdrücken. Wie dies geht und was man dabei beachten sollte, haben wir in diesem Artikel zusammengestellt.

HINWEIS: Die Rufnummer wird auf diese Weise nur dem Angerufenen nicht angezeigt. Die Netzbetreiber und damit auch Behörden können sie dennoch abfragen und ein absoluter privater Anruf ist damit also nicht möglich. Das gilt auch für anomyme Sim und Tarife.

Samsung Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 – Rufnummer unterdrücken und anonym telefonieren

Handys die mit Android laufen, haben meist in den Einstellungen irgendwo die Option, dass die eigene Rufnummer bei Anrufen nicht übertragen wird. Wo sich die Option befindet ist allerdings abhängig von der Android-Version, welche auf dem Handy installiert ist. Meist ähneln sich aber die Menüpunkte, worunter man die eigene Handynummer verbergen kann. Deshalb einmal eine allgemeine Anleitung zur Orientierung:

Das Menü des Smartphones öffnen. Die Einstellungen des Smartphones aufrufen. Auf „Anrufeinstellungen“ oder „weitere Einstellungen“ oder ähnlich klicken. Dort „Sonstige Anrufeinstellungen“ und „zusätzliche Einstellungen“ wählen. Dort „Eigene Rufnummer anzeigen“ oder „Anrufer-ID“ oder Ähnliches wählen. Den Punkt „Rufnummer unterdrücken“ wählen.



Diese Einstellung kann so auch wieder rückgängig gemacht werden. Zudem steht oft noch zur Auswahl, ob die Nummer nur einmalig beim nächsten Anruf unterdrückt werden soll oder eben dauerhaft. Das ist aber vom Handy abhängig.

Handynummer per Eingabecode unterdrücken – Einmalig oder dauerhaft

Die oben genannten Möglichkeiten sind jene, welche sich unter den Einstellungen der jeweiligen Handys finden lassen. Es gibt aber auch noch die Alternative die eigene Rufnummer durch einen Tasten- oder Eingabecode zu unterdrücken. Ganz praktisch, wenn nur einmalig die Handynummer bei einem Anruf nicht angezeigt werden soll und nur der Hinweis „unbekannte Rufnummer“ erscheint. Dazu:

Einmalig

Auf dem Smartphone oder Handy das Wahlfeld für Telefonnummern öffnen. Dort die Zeichenfolge #31# eintippen. Daran anschließend die Zielnummer eingeben. Wählen. Die Nummer wird nun nicht übertragen

Beispiel: Man wählt auf dem Handy: #31#03012345678910, wenn man die Nummer 030 12345678910 anrufen möchte.

Auch für die dauerhafte Unterdrückung der eigenen Rufnummer gibt es einen extra Eingabecode, der über die Handytastatur oder Eingabefeld eingegeben wird.

Dauerhaft

Auf dem Handy das Tastenfeld öffnen. Den Code *31# eingeben. Wählen. Die Anrufe werden nun stets anonymisiert.

Rufnummernunterdrückung deaktivieren

Wer die Rufnummernunterdrückung wieder deaktivieren möchte, der gibt den Code #31# ein und drückt auf die Wähltaste. Dann wird die Nummer dauerhaft wieder angezeigt.

Bei Rufnummernunterdrückung, nur einmalig Rufnummer kurz anzeigen

Ist die Rufnummernunterdrückung aktiviert und möchte man aber trotzdem hin und wieder die eigene Nummer übertragen, dann gibt es auch hierzu einen einfachen Tastencode. Hierzu kurz vor dem Anruf:

Eingabefeld auf dem Smartphone öffnen.

Den Tasten-Code *31# eintippen.

Die Nummer der Zielperson eingeben.

Wählen. Die eigene Nummer wird dem Angerufenen nun angezeigt.

Dann wird beim folgenden Anruf die eigene Handynummer wieder angezeigt, aber beim nächsten Anruf die Rufnummer wieder automatisch anonymisiert.

Übrigens, der Angerufene sieht zwar bei angeschalteter Rufnummernunterdrückung die Nummer nicht, allerdings können Behörden den Anrufer trotzdem ermitteln. Bei Missbrauch der oben genannten Rufnummernunterdrückung ist man nicht sicher.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

