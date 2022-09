iPhone 14: Gibt es ein Ladegerät oder ein Case in der Box? – Apple hat die Preise für die iPhone 14 Serie deutlich erhöht und bietet das billigste Modell mittlerweile ab 999 Euro an. Dabei wurden vor allem die Pro-Modelle technisch deutlich aufgewertet und versprechen nun längere Laufzeiten.

Das Unternehmen schreibt zu den Laufzeiten selbst:

Der A16 Bionic Chip im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ist der Konkurrenz um Generationen voraus und ermöglicht unvergleichliche Erlebnisse wie die Dynamic Island, Batterielaufzeit für den ganzen Tag7 und beeindruckende computergestütze Fotografiefunktionen. Mit zwei Kernen mit hoher Leistung und vier Kernen mit hoher Effizienz ist die neue 6-Core CPU um bis zu 40 Prozent schneller als die Konkurrenz und wird selbst mit anspruchsvollen Aufgaben mühelos fertig. Der A16 Bionic bietet eine beschleunigte 5-Core GPU mit 50 Prozent mehr Speicherbandbreite – perfekt für grafikintensive Spiele und Apps. Außerdem enthält er eine neue 16-Core Neural Engine, die fast 17 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde schafft. Dank der branchenführenden Fusion Architektur von Apple, die Performance mit Energieeffizienz kombiniert, liefert der Chip im Vergleich zur Konkurrenz mehr Leistung bei einem Bruchteil des Stromverbrauchs.

Kunden fragen sich allerdings, ob angesichts des hohen Preises in diesen Jahr dann doch wieder ein Ladgerät oder anderes Zubehör in der Box liegt. Unter andereem bei iPhone 13 hatte Apple darauf verzichtet und die schlechte Nachricht: auch 2022 gibt es keine Charger oder anderes Zuebhör zu den Modellen. Um die Laufzeiten zu erreichen braucht man also ein eigenes Ladegerät oder muss sich bei Apple oder anderen Anbieter ein eigenes Ladegerät holen.

Apple macht diesen Verzicht auch direkt beim Kauf deutlich und zeigt auf der Webseite im Shop, was man erwarten kann, wenn man eines der neuen Modelle kauft.

Wer also weitere Artikel rund um das iPhone 14 benötigt, muss diese Zukaufen oder vorhandene Geräte weiter benutzen. Das kann vor allem bei älteren Ladegeräte ein Problem sein, denn diese unterstützen oft noch nicht den schnelleren Ladespeed der neuen iPhone 13 Modelle und daher dauert dann das Aufladen des Akkus der iPhone 14 doch recht lange – einfach weil das Ladegerät den Speed nicht unterstützt.

