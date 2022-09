Gigaset GX6 – erstes Gigaset Smartphones mit 5G – Gigaset hat ein neues Outdoor Smartphone angekündigt. Ab 29. September wird es das Gigaset GX6 als Topmodell bei Gigaset geben und die Modelle werden zum ersten Mal 5G mitbringen. Bisher hatte das Unternehmen nur 4G Smartphones im Angebot, nutzt setzt Gigaset auch auf die neue 5G Technik. Als Outdoor Handy unterstützen die Smartphones dazu die IP68 Zertifizierung und den militärischen Standard MIL-STD-810H was die Robustheit betrifft.

Gigaset schreibt selbst zum neuen GX6:

Elegantes und robustes Design, ultraschnelles 5G, ein starker Wechsel-Akku, kabelloses Schnellladen, 120 Hz Display, Wi-Fi 6, ein Dual-Kamera-System mit optischem Bildstabilisator (OIS) – und gleichzeitig staub- und wasserdicht und widerstandsfähig nach Militärstandard. Gigaset definiert für sich das Outdoor-Smartphone mit dem GX6 neu. Das Gerät setzt nach dem großen Erfolg des GX290 mit Top-Hardware und cleveren Features neue Maßstäbe. Ab 29. September ist das Gigaset GX6 für 579 Euro (UVP) im Handel erhältlich. „Wie bei allen unseren Smartphones bieten wir beim GX6 ein Top-Preis-Leistungsverhältnis“, sagt Daniel Stojanovic, Head of Product Marketing. „Das Gerät richtet sich an Privatanwender mit einem aktiven Lebensstil, die einen herausfordernden Alltag haben oder sehr anspruchsvolle Hobbys betreiben. Es erfüllt aber auch die Bedürfnisse professioneller Anwender, die viel im Außendienst und in rauen Umgebungen arbeiten.“

Die viele Technik verlangt aber auch ihren Preis und daher ist das Gigaset GX6 aktuell das teuerste Smartphone, dass man bei Gigaset bekommen kann und kostet 579 Euro. Das ist deutlich teurer als alle anderen Modelle, die bisher beim Unternehmen vorgestelt wurden.

Das Gigaset GX6 ist ab 29. September 2022 zunächst in der Farbe Titanium Grey und ab Oktober auch in der Farbe Titanium Black im Gigaset Online-Shop erhältlich. Ab Oktober ist das neue Gigaset Smartphone im Handel erhältlich. Die UVP liegt bei 579 Euro. Im Lieferumfang befinden sich neben der Bedienungsanleitung ein USB-C Lade- und Datenkabel und eine Handgelenksschlaufe, das sich in die zugehörige Öse des GX6 einfädeln lässt.