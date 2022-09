Samsung Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 – sind die Smartphones wasserdicht? – Die 4. Generation der faltbaren Smartphones bei Smasung gehört weiter zu den teuersten Modellen, die man auf dem Markt bekommen kann. Samsung hat wieder viel in die Robustheit der Geräte investiert, aber viele Nutzer fragen sich dennoch, ob die Smartphones wasserdicht sind und man sie daher gefahrlos auhc mit ins Wasser nehmen kann.

Samsung schreibt selbst zu den Modellen:

Ausgestattet mit robusten Armor-Aluminumrahmen, Scharnierabdeckungen sowie Corning® Gorilla® Glass Victus®+ auf dem Frontdisplay und der Rückseite sind das Galaxy Z Flip4 und das Galaxy Z Fold4 die bisher robustesten Samsung Foldables. Das Hauptdisplay ist dank einer angepassten Schichtstruktur um 45 Prozent widerstandsfähiger als bei der Vorgängergeneration und kann so Schäden durch äußere Stöße reduzieren. Darüber hinaus sind beide Geräte nach IPX825 wasserresistent, so dass sich Nutzende keine Sorgen machen müssen, wenn sie in den Regen kommen.

Generell sind die Galaxy Z Fold4 und Flip4 daher waserdicht, es gibt aber einige Besonderheiten, die man beachten sollte.

Samsung Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 – sind die Smartphones wasserdicht?

Das Problem dabei: es gibt einige deutliche Einschränkungen:

dieser Schutz gilt nur für klares Wasser

dieser Schutz gilt nur dann, wenn alle Abdeckungen des Geräte angebracht sind – also beispielsweise auch der S-Pen korrekt im Gerät sitzt

der Schutz gilt nur für 30 Minuten und bis Wassertiefen bis 1,5 Metern

Samsung schreibt selbst zur Schutzklasse IP68:

Die IP68-Zertifizierung definiert zum einen, dass das Gerät staubdicht ist, zum anderen den Schutz vor dauerndem Untertauchen bis maximal 1.5 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten. Dies bezieht sich natürlich auf klares Wasser, bei anderen Flüssigkeiten, z.B. Salzwasser, Seifenlauge, Alkohol oder erhitzten Flüssigkeiten, besteht der Schutz nicht. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass sämtliche Abdeckungen des Gerätes stets vollständig verschlossen sind, sodass kein Wasser eindringen kann.

Die Fold4 und Flip4 haben aber nur IPX8 Schutzklasse, das heißt, dass es keine Tests gegen Staub gab, aber die Schutzklasse gegen Wasser (8) genau so hoch ist wie bei den anderen Topmodellen.

In der Praxis haben Verbraucher daher ein Problem, bei Wasserschäden nachzuweisen, dass alle diese Voraussetzungen erfüllt wurden. Wenn es also durch das Untertauchen im Wasser doch zu Schäden kommt, bleibt man wohl darauf sitzen. Generell haben die Galaxy Fold4 und Flip4 Modelle also einen Schutz gegen Wasser und sind bis zu einem bestimmten Punkt auch wasserdicht, wirkliche Unterwasser-Modelle sind die Smartphones aber damit nicht.

