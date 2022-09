Xiaomi Redmi A1: absolutes Einsteiger-Smartphone international angeteasert – Das Redmi A1 ist in Indien bereits erhältlich und liegt dort in einem Preisbereich von etwas unter 100 Euro. Nun hat Xiaomi die Modelle auch internatiolan angeteasert und das bedeutet wohl auch, dass man zeitnah mit einem Start in Deutschland rechnen kann. Technisch sollte man allerdings nicht zu viel erwarten, zum Preis von unter 100 Euro gibt es eher karge Kost.

Xiaomi schreibt selbst zu den neuen Modellen:

Mit einem 6,52 Zoll großen HD+-Display mit einer Auflösung von 1600 x 720 bieten sowohl das Redmi A1 als auch das Redmi A1+ ein beeindruckendes Erlebnis beim Ansehen von Videos oder Spielen. Für längeres Betrachten bieten die Geräte ein dunkles Design und einen Nachtlichtmodus, die dazu beitragen, eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden. Die Redmi A1-Serie ist mit einer 8-MP-Hauptkamera, die mit einem Zusatzobjektiv¹ gekoppelt ist, um Porträtaufnahmen zu ermöglichen, und einer 5-MP-Frontkamera ausgestattet. Sowohl die Rück- als auch die Frontkamera sind mit vielseitigen Modi wie Porträt, Kurzvideo und Zeitraffer ausgestattet und bieten Benutzern vielfältige Aufnahmeoptionen. Das Smartphone ist außerdem mit einem großen 5.000-mAh-Akku und 10-W-Aufladung ausgestattet, die den täglichen Gebrauch mühelos überstehen. In Bezug auf die Leistung wird die Redmi A1-Serie von MediaTek Helio A22 angetrieben, das genügend Leistung zum Ausführen von Apps, zur Unterstützung des hochauflösenden Displays und zur Energieeffizienz gewährleistet. Darüber hinaus unterstützt es erweiterbaren Speicher auf bis zu 1 TB, wodurch Speicherplatz auf dem Gerät für zusätzliche Datenspeicherung frei wird.²

Die Redmi A1-Serie wird in zwei Modellen angeboten, Redmi A1 und Redmi A1+, mit zwei Speicherkonfigurationen für beide Smartphones: 2 GB + 32 GB und 3 GB + 32 GB. Erhältlich zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 89 USD, die Preise können je nach Markt variieren. Der Verkauf der Redmi A1-Serie begann gestern über die offiziellen Vertriebskanäle von Xiaomi. Wann genau es auch in Deutschland zu haben sein wird, ist bisher nicht bekannt.