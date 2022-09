Microsoft: Windows Fehlermeldung 0x80048823 – so behebt man das Problem – Die Fehlermeldung 0x80048823 bei Windows ist bereits vergleichsweise alt und begleitet die Nutzer bereits seit vielen Jahren. Sie ist daher sowohl in älteren Windows Versionen zu finden als auch in Windows 10 und Windows 11. Teilweise tritt die Meldung 0x80048823 allein auf oder mit einer recht allgemeinen Fehlermeldung, teilweise findet man aber auch konkrete Meldungen wie:

Entschuldigung, beim Versuch, eine Verbindung zu Ihrem Konto herzustellen, ist ein Problem aufgetreten. (Fehlercode: 0x80048823) ”

Die gute Nachricht: es handelt sich dabei in der Regel nicht um ein Hardware-Problem und oft nicht mal um ein Problem mit Windows selbst, sondern das Passwort ist falsch, geändert oder wird nicht erkannt. Man sollte daher prüfen, ob man das korrekte Passwort für den Anmeldung verwendet und eventuell das Konto auch nochmal zurücksetzen und ein neues Passwort erstellen. Das kann hier gemacht werden: https://account.live.com/resetpassword.aspx

TIPP Windows bzw. Microsoft bietet in vielen Fällen auch an, sich per Einmalcode anzumelden. Dann braucht man gar kein Passwort mehr. Das kann helfen, falls diese Fehlermeldung nicht weg gehen will.

Sollte der Fehler weiter auftauchen und auch mit einem korrekten Passwort nicht verschwinden, empfiehlt Microsoft folgende Schritte:

1: Abmelden und Anmelden bei der Microsoft Store-App

2: Reparieren Sie die App: Gehen Sie zu Windows-Einstellungen > Apps > Installierte Apps. Suchen Sie nach Microsoft Edge und klicken Sie dann auf das 3-Punkte-Symbol daneben. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie unter Zurücksetzen auf die Option Reparieren

3: App zurücksetzen: Gehen Sie zu Windows-Einstellungen > Apps > Installierte Apps. Suchen Sie nach Microsoft Edge und klicken Sie dann auf das 3-Punkte-Symbol daneben. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie unter Zurücksetzen auf die Option Zurücksetzen. Starten Sie das Surface neu und versuchen Sie es erneut

Sollte es danach immer noch Probleme geben, hilft nur der Kontakt direkt mit dem Microsoft Support.

