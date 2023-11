Instagram öffnet sich nicht – so bringt man die App zu Laufen – Laut dem WeAreSocial Meltwater Digital Report 2023 nutzen in Deutschland 27,45 Millionen Menschen Instagram. Das entspricht knapp 32,9 Prozent der deutschen Bevölkerung.

31 Prozent der Internetnutzerschaft in Deutschland sind täglich aktiv auf Instagram. Instagram ist in Deutschland vor allem bei jungen Menschen beliebt. 79 Prozent der 16- bis 19-Jährigen nutzen Instagram. Am beliebtesten ist das soziale Netzwerk unter den 20- bis 29-Jährigen. In dieser Altersgruppe nutzen 81 Prozent Instagram.

Allerdings macht die App auch manchmal Probleme. Einige Nutzer berichten davon, dass man die App nicht öffnen kann oder dass sich Instagram nach dem öffnen gleich wieder schließt. In diesem Beitrag wollen wir zeigen, was man in diesem Fall tun kann.

enn sich die Instagram-App nicht öffnen lässt, können Sie folgende Schritte ausprobieren, um das Problem zu beheben:

Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie keine Internetverbindung haben, können Sie die Instagram-App nicht öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Instagram-App verwenden. Öffnen Sie den App Store oder den Google Play Store und suchen Sie nach “Instagram”. Wenn eine neue Version verfügbar ist, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie. Starten Sie Ihr Gerät neu. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Menü “Ausschalten” angezeigt wird. Tippen Sie auf “Neustart”. Deinstallieren und neu installieren Sie die Instagram-App. Öffnen Sie den App Store oder den Google Play Store und suchen Sie nach “Instagram”. Tippen Sie auf “Deinstallieren”. Starten Sie Ihr Gerät neu und laden Sie die Instagram-App erneut herunter.

Wenn Sie diese Schritte ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, sollten Sie sich an den Instagram-Support wenden.

Hier sind einige Tipps, um das Problem zu vermeiden:

Aktualisieren Sie die Instagram-App regelmäßig.

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu.

Lagern Sie Ihr Gerät an einem trockenen und sauberen Ort. Feuchtigkeit und Staub können das Gerät beschädigen und zu Problemen führen.

Zusätzliche Tipps für Android-Geräte:

Überprüfen Sie die App-Berechtigungen.

Versuchen Sie, die App im abgesicherten Modus zu öffnen. Wenn die App im abgesicherten Modus funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich an einer Drittanbieter-App.

Zusätzliche Tipps für iOS-Geräte:

Überprüfen Sie die Einschränkungen.

Versuchen Sie, die App im Safe-Mode zu öffnen. Wenn die App im Safe-Mode funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich an einer Drittanbieter-App.

