Selfie Error 02400001 – Was tun wenn die Frontkamera streikt? – Selfies sind mittlerweile eine wichtige Funktion bei Smartphones geworden und sowohl Bilder als auch Videos mit der Frontkamera stellen für viele Nutzer eine unverzichtbare Funktion dar. Daher ist es sehr ärgerlich, wenn dieses Feature nicht mehr zur Verfügung steht.

So schreibt ein Motorola Nutzer direkt im Hersteller-Forum:

Die Standard-Kamera-App läuft auf meinem Moto G Power 2020 nicht richtig. Zuerst war es der Fehlercode 03400001. Ich habe versucht, dies in Google zu suchen, neu zu starten, einen Werksreset durchzuführen, die Kamera-App-Updates zu deinstallieren und neu zu installieren und die App zu löschen Cache und Daten. Ich habe auch andere Kamera-Apps ausprobiert und einige von ihnen laufen, aber sie konnten nicht auf die Front- oder Makrokamera zugreifen. Letzte Nacht habe ich getan, was ich in einem Benutzerfeedback auf Ebay gelesen hatte: Update deinstallieren, App einfrieren und dann deaktivieren, Daten und Cache löschen und dann das Telefon neu starten. Ich hatte das schon früher gemacht, aber aus irgendeinem Grund musste es, denke ich, wiederholt oder vielleicht in einer anderen Reihenfolge gemacht werden. Dieser Fehler verschwand also und die Makrokamera begann zu arbeiten. Jetzt ist es nur noch die Selfie-Kamera mit dem Fehler 02400001 (siehe den unten verlinkten beigefügten Screenshot). Ich habe das gleiche getan und es funktioniert nicht. Viele Leute haben diesen Fehlercode für die Selfie-Kamera im Internet auch in verschiedenen Moto-Telefonmodellen. Meiner Meinung nach ist dies ein ernsthaftes Designproblem, und alle diese Telefone sollten zurückgerufen und erstattet werden.