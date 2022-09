Apple iPhone 14: Pläne zur Produktionssteigerung werden eingemottet – Die neuen iPhone 14 verkaufen sich solide, allerdings erwartet das Unternehmen keine deutliche Erhöhung bei den Umsatzzahlen mehr. Stattdessen geht man etwa davon aus, dass die Nachfrage etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Daher stellt Apple Pläne zurück, die Produktion der neuen iPhone 14 zu erhöhen. Es gibt also keine Reduktion der Produktion, aber es wird auch keine Ausweitung der Kapazitäten für 2022 geben. Apple wird aber wohl einige Produktionskapazitäten umstellen, denn vor allem die Pro-Modelle verkaufen sich gut, die normalen iPhone 14 mit teilweise der Technik aus dem Vorjahr liegen dagegen unter den Erwartungen.

Bei Bloomberg schreibt man dazu:

Apple Inc. zieht Pläne zurück, die Produktion seiner neuen iPhones in diesem Jahr zu steigern, nachdem ein erwarteter Nachfrageschub ausgeblieben ist, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Der in Cupertino, Kalifornien, ansässige Elektronikhersteller hat den Zulieferern gesagt, sie sollten sich von den Bemühungen zurückziehen, die Produktion der iPhone 14-Produktfamilie in der zweiten Hälfte dieses Jahres um bis zu 6 Millionen Einheiten zu erhöhen, sagten die Leute und baten darum, nicht genannt zu werden die Pläne sind nicht öffentlich. Stattdessen strebt das Unternehmen an, in diesem Zeitraum 90 Millionen Mobiltelefone zu produzieren, ungefähr auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr und im Einklang mit Apples ursprünglicher Prognose für diesen Sommer