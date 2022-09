Telekom Pluskarte – mit diesen Tarifen kann man sich die Zusatzkarten holen – Die Telekom bietet ihre Zusatzkarte (früher Family Card) mittlerweile unter der Bezeichnung Pluskarte an und hat dieses Angebot deutlich ausgeweitet. Dazu wurden die Preise für Pluskarten mittlerweile abgesenkt, so dass man die zusätzlichen Verträge mittlerweile für 9.95 Euro bekommt (aber dem dritten Vertrag). Die erste Pluskarten-Vertrag zum Haupttarif kostet dabei 19.95 Euro, jeder weitere Vertrag (dann Pluskarte+ genannt) nur noch 9.95 Euro und zwar unabhängig davon, wie viel Datenvolumen genutzt wird. Die Pluskarten haben dabei immer das gleiche Datenvolumen wie die Hauptkarte – im besten Fall bekommt man so eine Unlimited Flatrate für 9.95 Euro im Monat.

Allerdings hat die Telekom die Nutzung von Pluskarten an einige Bedingungen geknüpft und nur ein kleiner Teil der Telekom Tarif kann diese Zusatzkarten nutzen.

Die Telekom schreibt in den FAQ recht kurz und bündig:

Um eine PlusKarte buchen zu können, muss eine berechtigte MagentaMobil Karte (XS-XL) der aktuellen Generation ab 06.09.2019 zugrunde liegen. Neben den regulären PlusKarten für weitere Personen, gibt es ebenfalls PlusKarten Kids & Teens für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren sowie PlusKarten Data für die Nutzung am Tablet, Laptop oder ähnlichem.

Berechtigtfür eine Pluskarte bei der Telekom sind daher nur die originalen Laufzeit.-Mobilfunktarife und auch das nur, wenn diese neuer sind und nach September 2019 abgeschlossen wurden. Keine Pluskarten gibt es dagegen zu folgenden Tarifen:

die Telekom MagentaMobil Prepaid Tarife können nicht auf die Pluskarte zurück greifen

auch Drittanbieter mit D1 Prepaid Angeboten oder D1 Laufzeittarifen haben keine Möglichkeit, die Pluskarten zu buchen

die Telekom Datentarife und auch der Telekom Homespot fallen nicht unter die Pluskarten Regelung

die Festnetz Tarife haben ebenfalls keine Möglichkeit, Pluskarten zu buchen.

Die Pluskarten sind daher in erster Linie als Erweiterung für die Telekom Laufzeittarife gedacht und mit diesen zusammen nutzbar. Man ann die Pluskarte auch nicht einzeln buchen, sondern benötigt immer einen Grundtarif, zu dem dann ein weiterer Tarif als Pluskarte (oder auch mehrere) gebucht werden können.

