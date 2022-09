Samsung Galaxy S22 mit Google Pay Error „Ihr Telefon erfüllt die Sicherheitsanforderungen nicht“ nach September Update – Die Nutzer der Modelle der Samsung Galaxy S22 Serie berichten von Problemen mit Google Pay. Die Bezahlungen sind dann nicht mehr möglich, stattdessen gibt es eine Fehlermeldung. Die Probleme traten nach dem September Update auf, daher könnte es möglicherweise mit der neusten Version zusammenhängen.

Im Samsung heißt es dazu beispielsweise von einem Nutzer:

Has anyone had this issue where Google Wallet worked fine. Then wouldnt work when using it. Coming up with

Your phone isn’t doesn’t meet security requirements

I contacted google support and they said to contact samsung first

I use an s22 ultra

Last software update 14th sept

Last google wallet update 22nd sept

Google wallet worked fine yesterday up until the late afternoon. As soon as i used it after and even today shows this security device error. My cards work fine when using my samsung galaxy 5 watch. So seems like a phone device issue