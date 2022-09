iPhone 14 max – Apple hat sich wohl erst spät gegen den Namen entschieden – Apple hat mit den neuen iPhone 14 auch das iPhone 14 plus vorgestellt und damit einem neuen Namenszusatz eingeführt. Experten hatten eigentlich erwartet, dass der Nachfolger des iPhone 13 max auch iPhone 14 max heißen würden, stattdessen wurde es ein iPhone 14 plus.

Jetzt gibt es Hinweise, dass Apple diese Namensänderung wohl recht spät beschlossen hat, denn auf der Webseite finden sich immer noch Reste von Grafiken mit dem iPhone 14 max im Namen.

Bei der Webseite iCreate schreibt man dazu:

Den Beweis dafür finden Sie auf der Apple-Website selbst. Apple hat eine Übersichtsseite mit allen iPhones, und das verrät Apples bisherige Pläne. Der Name ist hier in einem Dateinamen zu finden. Wenn Sie das iPhone 14 Plus-Bild speichern, ist es wirklich da: iPhone-14-max-colors.

Und dies ist nicht der einzige Punkt, an dem Apple zu kurz kommt. Auch in Apples eigenem Newsroom wird immer noch über das iPhone 14 Max gesprochen – obwohl man genau hinsehen muss. Der Name steht hier im Alt-Tag eines Bildes: Das ist der Text, den sich blinde und sehbehinderte Menschen laut vorlesen lassen können, damit sie wissen, was auf dem Bild zu sehen ist. Sie können den Text im obigen Quellcode sehen.

Noch mehr Beweise? Sie fragen, wir laufen. Apple hat eine Konformitätserklärungsseite – sie erklären, dass ein Produkt bestimmten Standards und Richtlinien entspricht. Ein ziemlich offizielles Dokument – ​​und auch hier wird das Gerät als ‚iPhone 14 Max‘ bezeichnet. Das kann kaum noch ein Irrtum sein. Seriennummer A2886 wird in den entsprechenden Aussagen erwähnt, und diese Nummer gehört letztendlich zu … dem iPhone 14 Plus.